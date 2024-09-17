«Уроки в 07:30»: ярославские родители пожаловались на слишком раннее начало учебного дня в школе

Ярославцы пожаловались на слишком раннее начало учебного дня в школе Источник: Кирилл Поверинов











Ярославские родители в соцсетях пожаловались на слишком раннее начало учебного дня в школе № 73 на Липовой горе во Фрунзенском районе.

— Уроки у первоклассников начинаются в 07:30. Сначала мы думали, что так нужно приходить, чтобы не опаздывали дети. Но нет — в 07:30 утра начинается первый урок. Объясняют это тем, что нужно куда-то вставить внеурочную деятельность. Но в других школах ее ставят последним уроком. Никак не первым, — написали ярославцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Мнения жителей города о таком раннем начале учебного процесса разделились. Одни в комментариях пишут, что детям будет полезно привыкнуть к такому графику:

— А на работу как вы встаете? Пусть привыкают.

Другие считают, что это слишком жесткие условия для начальной школы:

— Привыкание должно быть постепенным, а не так сразу. Тем более 1-й класс — это еще малыши.

Ситуацию прокомментировали в самой школе.

— В 07:30 происходит прием детей в школу. Это согласовано с родителями. 15 минут дети раздеваются, переодевают сменную обувь и идут в класс. С ними находятся дежурные администраторы, классные руководители. Каждому из наших 56 первоклассников нужно помочь. Еще пять минут дается на подготовку к уроку — ребенок должен как минимум выложить нужные учебники, тетради из портфеля. Непосредственно уроки у нас начинаются в 08:00, — сообщила порталу 76.RU директор школы № 73 Елена Буева.

По поводу дополнительных занятий перед началом учебного дня руководитель добавила следующее:

— Если остается время перед уроком — а это не больше 5-10 минут — с детьми поводятся различные беседы, им показывают фильмы, чтобы они просто были заняты чем-то полезным, а не бегали по школе.