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Образование эксперт Ребенок потерял интерес к школе? Как замотивировать его без скандалов — советы психолога

Ребенок потерял интерес к школе? Как замотивировать его без скандалов — советы психолога

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1 комментарий

Как замотивировать ребенка ходить в школу

Школа — один из важнейших этапов в жизни ребенка. Здесь у него могут появится различные трудности, из-за которых пропадет мотивация изучать новое. Как увлечь ребенка учебой? Об этом мы спросили профессионального кризисного психолога, гештальт-терапевта из Ярославля Светлану Пальгунову.

— Как известно, учебная мотивация может быть внутренней и внешней. Например, внешняя это поощрения со стороны взрослых. Внутренняя — тяга к новым знаниям. Но важно помнить, что внешняя мотивация работает эффективно до подросткового возраста, поэтому стоит уже с начальных классов формировать внутреннюю учебную мотивацию, — объяснила Светлана Пальгунова.

Рекомендации психолога:

  • ребенку должно быть интересно (материал в школе должен быть новым, но узнаваемым; постепенно должна расти сложность и разнообразие подачи);

  • дайте ребенку выбирать то, чем он будет заниматься большую часть времени (автономию) без ущерба школьной программе;

  • чаще создавайте ситуации, когда ребенок может справиться с задачей (профилактика выученной беспомощности);

  • чаще предлагайте ребенку командную работу с одноклассниками — позитивное общение с единомышленниками благотворно влияет на мотивацию.

— Мотивация к учебе развивается через интерес и положительные эмоции. Постарайтесь показать ребенку, что обучение — это увлекательный процесс, который открывает новые возможности. Поддерживайте его успехи и помогайте справляться с трудностями. Совместные занятия, которые превращают обучение в игру или интересный проект, могут значительно повысить мотивацию. Похвала за усилия, а не только за результаты, также способствует развитию внутренней мотивации, — рассказала психолог.

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Школа Мотивация Психолог
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Комментарии
1
Гость
8 сентября 2024, 21:36
Друг детства уехал в Канаду, теперь ребёнок с удовольствием ходит в школу а он на работу это зависит от окружающей среды
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