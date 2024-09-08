Ребенок потерял интерес к школе? Как замотивировать его без скандалов — советы психолога

Как замотивировать ребенка ходить в школу Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Школа — один из важнейших этапов в жизни ребенка. Здесь у него могут появится различные трудности, из-за которых пропадет мотивация изучать новое. Как увлечь ребенка учебой? Об этом мы спросили профессионального кризисного психолога, гештальт-терапевта из Ярославля Светлану Пальгунову.

— Как известно, учебная мотивация может быть внутренней и внешней. Например, внешняя это поощрения со стороны взрослых. Внутренняя — тяга к новым знаниям. Но важно помнить, что внешняя мотивация работает эффективно до подросткового возраста, поэтому стоит уже с начальных классов формировать внутреннюю учебную мотивацию, — объяснила Светлана Пальгунова.

Рекомендации психолога:

ребенку должно быть интересно (материал в школе должен быть новым, но узнаваемым; постепенно должна расти сложность и разнообразие подачи);

дайте ребенку выбирать то, чем он будет заниматься большую часть времени (автономию) без ущерба школьной программе;

чаще создавайте ситуации, когда ребенок может справиться с задачей (профилактика выученной беспомощности);

чаще предлагайте ребенку командную работу с одноклассниками — позитивное общение с единомышленниками благотворно влияет на мотивацию.