Ребенок потерял интерес к школе? Как замотивировать его без скандалов — советы психолога

Школа — один из важнейших этапов в жизни ребенка. Здесь у него могут появится различные трудности, из-за которых пропадет мотивация изучать новое. Как увлечь ребенка учебой? Об этом мы спросили профессионального кризисного психолога, гештальт-терапевта из Ярославля Светлану Пальгунову.
— Как известно, учебная мотивация может быть внутренней и внешней. Например, внешняя это поощрения со стороны взрослых. Внутренняя — тяга к новым знаниям. Но важно помнить, что внешняя мотивация работает эффективно до подросткового возраста, поэтому стоит уже с начальных классов формировать внутреннюю учебную мотивацию, — объяснила Светлана Пальгунова.
Рекомендации психолога:
ребенку должно быть интересно (материал в школе должен быть новым, но узнаваемым; постепенно должна расти сложность и разнообразие подачи);
дайте ребенку выбирать то, чем он будет заниматься большую часть времени (автономию) без ущерба школьной программе;
чаще создавайте ситуации, когда ребенок может справиться с задачей (профилактика выученной беспомощности);
чаще предлагайте ребенку командную работу с одноклассниками — позитивное общение с единомышленниками благотворно влияет на мотивацию.
— Мотивация к учебе развивается через интерес и положительные эмоции. Постарайтесь показать ребенку, что обучение — это увлекательный процесс, который открывает новые возможности. Поддерживайте его успехи и помогайте справляться с трудностями. Совместные занятия, которые превращают обучение в игру или интересный проект, могут значительно повысить мотивацию. Похвала за усилия, а не только за результаты, также способствует развитию внутренней мотивации, — рассказала психолог.