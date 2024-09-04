НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

вос.

 765мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Загорелась гостиница
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Какое жилье выгоднее покупать
Напали на курьера
Вырастила 3-метровый подсолнух
Куда съездить на выходных
Хулиган держит в страхе район
Ваше мнение о работе
Крутой бизнес России
Городок Ярославской области
Образование «Никого нет рядом»: как учительница в сибирском селе в одиночку работает с начальными классами

«Никого нет рядом»: как учительница в сибирском селе в одиночку работает с начальными классами

Ольга Лешина преподает уроки для четверых детей

274
4 комментария

С каждым годом учеников у преподавателя всё меньше

В большом здании для начальных классов школы в селе Иртыш Черлакского района Омской области — пустующие кабинеты. В одном из помещений ведет свои уроки Ольга Васильевна Лешина, учитель начальных классов. Здесь она работает одна. Как на педагоге держится сельская начальная школа — в материале наших омских коллег из NGS55.RU.

«Всё поменялось из-за перестройки»

54-летняя Ольга Васильевна преподает в Иртышской школе 35 лет, с тех пор как выпустилась из педучилища. Сейчас она работает с начальными классами в отдельном здании. Рядом находится средняя школа. В конце 80-х здесь работали ее коллеги, а руководство набирало полные девять классов. Из села люди начали уезжать в годы перестройки. Ольга рассказала, что родители учеников отправились на заработки, а детей взяли с собой.

В здании — много пустующих кабинетов

— Тогда всё кардинально поменялось. В конце 80-х здесь училось 75 человек. После того как детей увезли, учителя стали уходить по разным причинам: по болезни, на пенсию, либо просто уехали. Молодые в школу работать не пошли.

В годы перестройки Ольге Лешиной было чуть за двадцать. Даже тогда ситуация не была катастрофической. Но шло время, и к 2019 году в школе осталось два класса-комплекта (так называют классы, состоящие из детей разного возраста). Вместе с Ольгой Васильевной работала еще одна учительница, но затем коллеге пришлось уволиться — нужное количество детей не набралось. То время Ольга Васильевна вспоминает с ужасом:

— Когда я осталась на четырех классах, это был для меня ужас. Я вообще не представляла, как у меня будут сразу сидеть четыре класса и как я буду вести уроки.

Сейчас в классе у учительницы — четыре человека

По словам учителя, сложнее стало и школьникам: от ответа не увильнешь и работать в маленьком коллективе нужно каждый день. В плане преподавания со временем стало легче, ведь ни один ребенок не остается без внимания.

Перед новым учебным годом на попечении Ольги Васильевны остался один класс-комплект, в котором учатся третьеклассники и четвероклассники. Всего — четверо человек. Для сравнения, в прошлом году учеников было семеро, а три года назад — пятнадцать. Один из четырех школьников — с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Васильевна проводит для нее уроки дома.

Организовывать праздники Ольге Васильевне помогают родители

«Никого нет рядом»

Ольга Лешина ведет основную часть уроков в своем кабинете, а «Разговоры о важном» — в другом. Там же проходят праздники для детей, например Новый год, Восьмое марта или 23 Февраля. Дети сами проявляют активность, а также Ольге Васильевне помогают родители. Шьют костюмы и приносят сладкое. С коллегами под рукой, по ее словам, было проще — они могли и идеи подсказать, и помочь украсить школу.

— Помощи не хватает. Я говорю в том числе про общение, советы и разговоры. Так хочется иногда поделиться с кем-то переживаниями и победами, но никого нет рядом.

Без коллег-учителей она работает уже третий год. Помимо педагога в здании работают два охранника, техничка и повар. По словам преподавателя, для многих гостей села такая ситуация выглядит печальной:

— Школа немаленькая, хорошая. Есть большие спортзал и столовая. Всё, что нужно. Получилось очень печально. Все, кто приезжает к нам, удивляются. Почему такая хорошая школа, а детей нет?

Ольга Васильевна вместе с родителями

Ранее наш корреспондент Анна Никитенко писала об учителях из других районов области, которые работают в школе в одиночку. Почитайте историю Марины Кожевиной, которая преподает сразу 18 предметов в деревенской школе. Также мы писали, как Надежда Хмельницкая 16 лет тянет в одиночку огромную школу. За это время учительница выпустила 12 классов.

ПО ТЕМЕ
Учитель Учитель начальных классов Село Школа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
4 сентября 2024, 17:02
Выживают и доживают согласно плану по которому всё идёт
Гость
4 сентября 2024, 17:38
Зачем эти школы, нам нужны новые территории
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление