«Нас пока рано поздравлять»: олимпиадники, которых Сеченовка обещала зачислить после скандала, рассказали, что ждут подвоха

Красноярские абитуриенты-олимпиадники пойдут учиться в Сеченовку, если условия обещанного гранта их устроят Источник: фото предоставлены Григорием Тютимовым и Евгенией Тороповой, Сеченовский Университет











Красноярские олимпиадники ждут подвоха от зачисления в Сеченовский Университет после громкого скандала в СМИ. Они боятся отказываться от гарантированных мест в других вузах, потому что до сих пор не видели договоров, на основании которых их пообещали выучить бесплатно. Абитуриенты опасаются, что их заставят оправдывать гранты — отправят на отработку в муниципальную больницу или отчислят после первой тройки.

В начале августа абитуриенты-олимпиадники, которые имели право поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова без экзаменов, внезапно узнали, что бюджетных мест на них не хватило. Более ста талантливых ребят со всей России, в том числе десять призеров школьных олимпиад из Красноярска, вынуждены были спешно забирать оригиналы документов и переносить их в другие, менее статусные вузы.

Сеченовский Университет — старейший и самый крупный медицинский вуз России. Его учредила императрица Елизавета в 1755 году — изначально как медицинский факультет Императорского Московского университета (будущего МГУ). В 1930-м его вывели в самостоятельный вуз. Среди выпускников — драматург и врач Антон Чехов, хирург Николай Склифосовский, физиолог Иван Сеченов, эпидемиолог Валентин Покровский и так далее. В рейтинге лучших вузов Forbes в 2024 году он занимает 20-е место.



После публикации NGS24.RU тему подхватили многие федеральные СМИ. Ситуация вызвала большой резонанс, ведь до этого Сеченовка принимала всех призеров школьных олимпиад без вступительных испытаний. Спустя неделю ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко сообщил о решении проблемы с нехваткой бюджетных мест для победителей и призеров олимпиад.

— Совместно с руководством Министерства науки и высшего образования РФ мы приняли решение зачислить всех абитуриентов-олимпиадников, которые не были зачислены к нам в связи с недостаточным количеством бюджетных мест. Сеченовский Университет — альма-матер многих великих врачей и ученых. Здесь чтут традиции и ценят усердие и целеустремленность в своих студентах. Поэтому мы будем рады видеть победителей и призеров олимпиад в числе наших первокурсников, — заявил Глыбочко.



Однако, как рассказала NGS24.RU одна из абитуриенток, олимпиадников принимают вовсе не на бюджет, а на обучение по гранту. По словам красноярки Евгении Тороповой, это будут коммерческие места со 100-процентной компенсацией оплаты обучения.

— Из приемной комиссии Сеченова обзвонили всех абитуриентов, которые не поступили по БВИ. Нас таких осталось чуть более 60 человек. Ответственный секретарь приемной комиссии Сеченовки Татьяна Литвинова признала, что университет был не прав, и рассказала о том, что министерство образования выделяет им гранты.



— То есть мы будем учиться на платной основе, но со стопроцентной скидкой. Получается, по сути, мы не будем платить деньги. Это будет за нас делать министерство образования. Кроме того, Литвинова сказала, что всем нуждающимся будет предоставлено общежитие, хотя обычно бюджетникам без муторной очереди не дают общагу в Сеченовском Университете. Я думаю, что все эти шаги навстречу мы получили благодаря вниманию СМИ, — говорит красноярская абитуриентка Евгения Торопова.

При этом будущие студенты Сеченовки пока не торопятся принимать поздравления. Они всё еще не видели условий грантового обучения.

— Нас пока рано поздравлять с поступлением, еще нет приказов о зачислении. Нам пообещали только, но фактически пока никаких решений не принято. Поэтому я пока не считаю себя студентом Сеченовского Университета, — заявляет красноярка. — Я, если честно, уже не доверяю Сеченовке. Боюсь, что договор будет составлен таким образом, что нам придется отрабатывать какое-то время в государственной или муниципальной больнице, как на условиях целевого обучения.

Многие из бэвэишников, которые с самого начала не прошли на бюджет в Сеченовку, уже поступили в другие вузы на бюджет или на коммерцию, например в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

— Конечно, нервы они нам потрепали очень сильно. Мои знакомые девочки, которые уже перенесли оригиналы документов в университет Пирогова и зачислены туда на бюджет, теперь не знают, уходить ли им теперь в Сеченова или остаться там. Неприятный осадочек у нас всех остался после этой ситуации. Некоторые мои знакомые взяли кредит на обучение, например, в красноярском медвузе. Секретарь приемной комиссии Сеченовки Литвинова сказала, что нам пока не стоит отказываться от мест в этих вузах, чтобы не было отчисления. Она пообещала уладить этот вопрос, как я поняла, через перевод из вуза в вуз или некий отзыв. Потому что для мальчиков отчисление означает сгорание отсрочки от армии, — говорит абитуриентка.

Олимпиадник из Красноярска Григорий Тютимов тоже успел перепоступить в университет Пирогова, когда узнал, что его все-таки готовы принять в Сеченовку. Он пока не торопится менять свое решение.

— Нужно увидеть этот грант. Нужно посмотреть, что там за условия и требования, потом уже принимать решение. Я уже не знаю, что ожидать от этого вуза. В приемной комиссии обещали рассказать все детали до конца этой недели, — говорит он.

В этом году проблемы у олимпиадников в Сеченовке возникли только при поступлении на самую востребованную специальность — «лечебное дело». На факультет стоматологии всех призеров школьных олимпиад приняли без экзаменов.