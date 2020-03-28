Правительство России определило список товаров первой необходимости. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как уточняется в документе, он принят для выполнения указа президента о нерабочей неделе, а также для предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. Список состоит из 23 пунктов, в него вошли только непродовольственные товары.



Перечень товаров первой необходимости



1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

