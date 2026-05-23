Пенсионный возраст не поднимут 20 лет? В Госдуме накануне выборов в это верят свято, а что на самом деле

Те, кто не попал под пенсионную реформу, могут радоваться и верить обещаниям, которые их не касаются

Пенсионная тема снова в эпицентре общественной дискуссии, и, как обычно, с запредельной температурой спора. Поводом стало заявление депутата Госдумы Светланы Бессараб, которая подчеркнула в интервью радиостанции «Говорит Москва»: в ближайшие 15–20 лет предпосылок для повышения пенсионного возраста в России нет.

Редакция MSK1.RU попросила Бессараб разъяснить, почему пенсионную реформу нужно оставить в покое. Неужели на пенсионную систему России никак не повлияли последние события?

«Мы уже предусмотрели всё»

— Я еще раз повторю, как уже говорила вашим коллегам: дальнейших изменений пенсионного возраста не будет. Никаких новых предпосылок для его увеличения нет, — говорит Бессараб. — Да, есть общемировая тенденция: продолжительность жизни увеличивается, количество долгожителей растет, но при этом сокращается число рождений. Мы пытаемся переломить ситуацию через социальные меры поддержки семей, материнства и детства, через поддержку традиционных семейных ценностей.

— Но мы же прекрасно понимаем, что деторождение — процесс не быстрый. Сейчас, например, в демографической яме оказалось поколение конца девяностых.

— Да, мы видим, что ухудшаются показатели соотношения работающего населения и пенсионеров, которые страховая система содержит. Но мы предусмотрели все эти изменения еще в 2016–2017 годах, когда вносились изменения в пенсионное законодательство. И с тех пор никаких новых предпосылок для увеличения пенсионного возраста нет.

— То есть, получается, заранее просчитали и то, что роботы и нейросети будут вытеснять живых людей?

— Да, роботизация производства — это тот показатель, на который тоже стоит обратить внимание. Проблема сохранения рабочих мест при их повсеместной роботизации возникает в таких передовых странах, как Китай. Поэтому нам сегодня нужно как раз подстелить здесь соломки, что называется. Нам нужно подумать о будущем периоде и о сохранении рабочих мест.

«Все эти обещания уже звучали»

Председатель Независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина относится к подобным прогнозам куда осторожнее и напоминает, что пенсионные обещания в России уже пересматривались. И не раз.

— Не вполне понятно, на основании какой информации депутаты пытаются с легкостью делать прогнозы на 15–20 лет вперед. У нас из серьезных аналитиков и политических деятелей никто не берется прогнозировать больше чем на полгода, — говорит Митина.

— Ну а вот депутат утверждает, что система просчитана заранее…

— Мы все прекрасно помним: были заверения, что никакого повышения пенсионного возраста не будет. Были тома стратегий. Тем не менее в 2018 году закон приняли. А еще я хорошо помню государственную «стратегию 2020–2030». И даже в относительно стабильные годы стратегические прогнозы на десятилетия вперед не сбылись. А тут человек в условиях внешних и экономических вызовов пытается что-то загадывать.

Так что если депутаты имеют смелость брать на себя ответственность за все действия правительства на столько лет вперед — можно снять шляпу. Наверное, она единственная в своем роде. Плюс не забываем: в сентябре выборы. И такие заявления часто звучат в предвыборной логике, чтобы запомниться чем-то позитивным для избирателя, — говорит Митина.

— Если говорить чисто практически: что государство и бизнес должны делать, чтобы при нынешнем демографическом кризисе реально сохранить устойчивость пенсионной системы?

— Я вижу, например, по сохранению занятости пенсионеров, — говорит председатель совета директоров «Сибирского делового союза» Анастасия Горелкина. — Опытные сотрудники старшего возраста ценятся за профессиональные навыки, лояльность и способность передавать знания молодым кадрам. Могу сказать: в условиях дефицита квалифицированных специалистов компании всё чаще предлагают пенсионерам гибкие форматы работы — неполный день, удаленную занятость, наставничество. Плюс рост производительности труда: по мере того как экономика становится более технологичной, меньшее число занятых способно обеспечивать большее число пенсионеров без дополнительной нагрузки на бюджет.