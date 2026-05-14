Ужесточение выдачи кредитов отложили: кому это выгодно и чем грозит заемщикам

Микрофинансовым компаниям дали поблажку при оформлении займов Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Банк России отложил применение санкций к микрофинансовым организациям (МФК), которые не успели внедрить удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему. Причиной тому являются технические и информационные сложности у компаний, а также низкая информированность клиентов.

«Регулятор не будет наказывать за нарушение этой нормы до 1 января 2027 года. Благодаря поблажке ЦБ по итогам года рынок сможет показать рост выдач на 10–15%, в то время как ранее не исключалось их снижение», — пишет «Коммерсант».

ЦБ выявил проблемы, «не позволяющие МФК должным образом исполнить требования закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“». При этом организации обязали до 22 мая представить механизмы аннулирования мошеннических займов (без согласия клиентов) и способы восстановления кредитных историй.

По сведениям издания, полноценный массовый запуск выдачи займов через Единую биометрическую систему пока невозможен: база пользователей еще мала, а сами клиенты недостаточно осведомлены о необходимости прохождения такой процедуры. В апреле прошли первые тестовые выдачи через биометрию, но до широкого внедрения еще далеко.

Выдавать займы в микрофинансовых организациях онлайн только по серии паспорта перестали с 1 марта. Пока это касается только тех компаний, которые могут оформлять физлицам займы до 1 миллиона рублей и размещать облигации.