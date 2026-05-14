Останемся без фруктов, овощей и зерна? Последствия аномальной весны-2026 и «нервного» климата

Второй год подряд снег выпадает на цветущие сады Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Второй год российские аграрии сталкиваются с капризами погоды — поздняя весна приносит то снег, то ливни, то заморозки. Вода на полях заливает то, что уже посажено, и не дает приступить к новым посевам. Сроки работ сдвигаются, и земледельцы уже не так уверены в хорошем урожае. Чтобы узнать, как обстоят дела на полях, в садах и огородах страны, корреспондент MSK1.RU поговорил с экспертами, которые сошлись во мнении: всё не так плохо, как может казаться тем, кто не занят всегда рискованным в наших широтах сельским хозяйством.

Главное — есть вода!

Заморозки, ливни, град четыре дня подряд — этой весной крымских садоводов и огородников весна проверяла на прочность. К счастью, большинство плодовых деревьев пережили эту непростую весну.

— Ситуация после погодных аномалий отличается в разных районах полуострова: в предгорьях было холодней, на южном берегу теплее. Даже в одном и том же саду разные потери: если ранние сорта плодовых деревьев стояли в непогоду за высокими постройками или за заборами, которые закрыли их от пронизывающего ветра и града, то они сохранили завязи, — рассказывает Татьяна Олейник, председатель Крымского регионального отделения «Союза садоводов России». — В том же Бахчисарайском районе в низине цветущие персики попали под непогоду, а некоторые ранние сорта, которые успели отцвести, сохранились с минимальными потерями. Но, если обобщить урон, то в Крыму традиционно больше других от погодных аномалий пострадали абрикосовые деревья. Следующие по потерям — ранние сорта черешни и сливы, но град, хоть и ударил по цветам и завязям, был не очень крупным, поэтому есть надежда, что без их плодов мы не останемся.

Многие фермеры переживали, что постоянные дожди не дают работать опылителям, — насекомые в такую погоду не летают.

— Да, весна была прохладной и дождливой, но нельзя сказать, что пчелы и другие опылители совсем не выполняют свою работу, — говорит Татьяна Олейник. — Цветение нынешней весной благодаря тем же дождям на загляденье обильное, и пчелы успеют опылить средние и поздние сорта фруктов, которые только вошли в пору цветения, ведь сроки сдвинулись где-то на две недели. Только начинают цвести ягодные культуры, яблони, груши.

Главное спасение в ситуации погодных аномалий, по мнению эксперта, в выращивании районированных сортов, которые способны пережить возвратные заморозки, нередкие для Крыма.

— А еще хорошо, что сейчас есть рассылка МЧС, предупреждающая за несколько дней о возможных погодных катаклизмах, — многие фермеры, особенно владельцы не очень больших садов, успели принять меры: расставить между деревьев бочки с тлеющими опилками, чтобы окуриванием повысить температуру на несколько градусов, хорошо пролить водой приствольный круг деревьев — испаряясь, вода повышает температуру почвы, укрыть деревья тканью, — рассказывает Татьяна Олейник. — Поэтому надеемся на хороший урожай. А больше всего радует то, что есть вода — а это всегда хорошо!

Зима решила вернуться Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В прошлом году виноделы из-за холодной весны и возвратных заморозков потеряли существенную часть урожая. Чтобы не допустить урона нынешней весной, меры в большинстве хозяйств были продуманы заранее.

— Меня часто спрашивают, по каким параметрам я выбрал место для создания UPPA Winery Родное, — рассказал в своем телеграм-канале винодел и создатель семейного винного хозяйства в Севастопольском районе полуострова Павел Швец. — Одним из самых важных критериев была защищенность Упнинской котловины от поздних весенних заморозков, которые в апреле несут потоки холодного воздуха с гор… Впервые за 18 лет существования нашего хозяйства 8 апреля 2025 года у нас вымерзло 90 процентов основных почек. В итоге мы собрали в прошлом году лишь 40 процентов от обычного объема урожая. Сделав соответствующие выводы, я подготовился к подобным проблемам. В течение осени и зимы мы вооружились четырьмя системами для защиты наиболее уязвимых сортов: садовые свечи — на 2,5 га, агроволокно — на 2 га, греющий кабель «Вулкан-Ампело» — на 1 га, спринклерное орошение — на 1 га. Итого — 6,5 га из 12,5… Развешивая уставшими руками агроволокно, мы прозвали возвратные заморозки 2026 года «дыханием дьявола», ибо случиться они должны были прямо перед праздником Пасхи. Но — аллилуйя! Пронесло!»

В хозяйствах Краснодарском края к нынешней холодной весне и возвратным заморозкам были морально готовы и почти не заметили их последствий — прогнозы на урожай у местных аграриев пока оптимистичны.

— Весна в этом году пришла позже на две-три недели, это частично отразилось на севе яровых культур. Сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник аграрии посеяли и уже сейчас мы видим, что всходы условно хорошие. Состояние озимых культур: пшеницы, ячменя и рапса — тоже скорее хорошее, — рассказывает Константин Юров, председатель Ассоциации «Народный фермер Кубани».

— Основным лимитирующим фактором в сельском хозяйстве на богаре (без искусственного орошения) является влага. И если сравнивать с прошлым сельскохозяйственным годом, то и при озимом севе, и при яровом запас влаги был существенно выше прошлогоднего. После сева осадков выпало тоже больше, что хорошо сказывается на развитии растений. Многое будет зависеть от осадков в июне, июле, августе, но мы надеемся получить хороший урожай и озимых, и яровых культур.

По словам Константина Юрова, овощи и фрукты в регионе в основном выращиваются на землях с искусственным орошением, поэтому для них осадки в виде дождя являются менее значимым фактором:

— Наш край традиционно дает стране самые ранние овощи, но в этом году, ввиду поздней весны, на открытом грунте (массовые и наиболее доступные по цене) ранние овощи будут немного позже, чем обычно. Для садов значительную угрозу обычно представляют сильные морозы зимой и возвратные заморозки в период цветения, здесь тоже все относительно в норме. В общем можно констатировать, что погодные условия сказываются скорее положительно, а последствия от холодной весны минимальные — только сбор урожая по некоторым культурам немного сдвинется.

Задержка сева повлияет на результат

Посевная задержалась из-за непогоды Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

— Погода является основным фактором, который определяет производство основных сельскохозяйственных полевых культур: от пшеницы и картошки — до подсолнечника и гороха. Конечно, чем выше технологический уровень отрасли, тем сильнее можно снижать риски погодного фактора, но всё же до определенного предела. А нынешней весной погода значительно повлияла на состояние посевов. Конечно, сезон еще не закончился, и спрогнозировать объемы урожая в тоннах трудно. Но уже понятно, что Черноземье, Поволжье и часть южных регионов столкнулись с задержкой сева ранних яровых культур, гороха, подсолнечника на 2–3 недели. Это очень много! — считает Александр Корбут, независимый аграрный аналитик.

Для успешной вегетации растений необходимы два условия: влага и тепло. И если одного с избытком, а в другом недостаток, то сроки роста затягиваются и прогнозировать урожайность очень сложно.

— Нагнать отставание не всегда возможно, и уже сейчас понятно, что по ряду культур хозяйства не смогут выполнить план по посеву или получат снижение урожайности. В начале весны я прогнозировал урожайность зерновых в 145–150 миллионов тонн. Сейчас склоняюсь к цифрам в 140–142 миллиона тонн, — рассуждает Александр Корбут. — Это цифры на уровне среднегодового валового сбора зерна, поэтому никакого повода плакать и стонать, что всё пропало, я не вижу. Похожая ситуация и с овощными культурами. Например, часть картофеля посадить уже успели, а потом выпал снег и поля залило водой. Но еще не всё потеряно — нужно посмотреть, как пойдут дела в конце мая и июне. Другое дело, что деньги хозяйствами вложены, а смогут ли они их отбить, пока не ясно.

И пугать, и обнадеживать, по мнению аналитика, сегодня еще одинаково преждевременно. И даже вредно.

— Специалисты Минсельхоза радуются, что холода — это к хорошему урожаю, и даже вспоминают пословицу: «Сей в грязь — будешь князь». Но эти пословицы придумали 500 лет назад, когда в лаптях можно было идти по мокрому полю. Но как на это поле сейчас въехать сельскохозяйственной технике? А подкормка озимых — это одно из основных мероприятий, закладывающих урожай. И многие хозяйства пока не могут ее провести, что повлияет на результат. Да, потом поля просохнут, но всё необходимо делать вовремя — кормить рыбьим жиром нужно ребенка, 70-летнему старику он вряд ли поможет.

Эксперт считает, что сельское хозяйство можно сравнить не с картиной маслом, а с мультфильмом, где в каждой серии происходят новые приключения:

— В этом сезоне в первой серии у нас было отличное состояние озимых. Во-второй — заморозки, снег и осадки. Что будет в третьей, еще неизвестно, но точно что-то будет. Ведь мы давно фиксируем изменение климата на территории России. Весенние заморозки случаются второй год подряд. Сейчас мы воспринимаем их как аномалию, но не исключено, что теперь они станут климатической нормой.

Климат нервничает

Символ весны — подснежник Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Неужели погодные аномалии станут регулярными и к ним нужно просто привыкать? На этот вопрос согласился ответить известный климатолог, кандидат физико-математических наук, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. В. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев:

— Некоторое время назад появился термин «климат нервничает» — так образно решили назвать изменение климата, проявляющееся в разных аспектах. Например, на территории России специалисты фиксируют потепление, которое в последние годы происходит в два раза быстрее, чем в предыдущие десятилетия. А более интенсивное испарение с поверхности Земли приводит к изменению режима осадков, которые становятся всё обильней. Меняется и циркуляция воздушных масс в атмосфере: если прежде к нам приходили потоки с Атлантического океана, то сегодня всё чаще холод и снег нам несут арктические циклоны. Увеличивается и само число погодно-климатических аномалий: ураганов, смерчей, ливней, сходов лавин и других. В прошлом веке число аномалий, которые нанесли значительный ущерб, насчитывали от 150 до 200. А в последнее десятилетие их уже регистрируют от 330 до 490 случаев.

В своей книге «Парадоксы климата» Андрей Киселев приводит удивительные фаты: например, пустыня Сахара, занимающая 1,4 процента суши, получает за 6 часов солнечной энергии столько, сколько вырабатывает человечество за год:

— Это наглядно доказывает, насколько природа мощнее и круче человека. Понимая это, ученые могут говорить только о трендах, которые ожидают нашу планету и нашу страну в частности. А основной тренд — на повышение температуры. От этого придется отталкиваться и тем, кто растит для нас урожай, несмотря на все погодные аномалии.

И нынешнюю холодную и снежную зиму, впрочем, как и прошлогоднюю, по мнению эксперта, тоже можно считать аномальной.

— Ждать, что теперь каждый апрель и май на юге страны и в центральных регионах будет выпадать снег, не стоит. Но и сказать, что мы от него застрахованы, нельзя. Скорее всего, подобные явления станут происходить чаще, но пока об их системности говорить рано. Сельскому хозяйству — самой чувствительной к погодным катаклизмам отрасли — нужно быть к этому готовым.

К сожалению, пока не существует прогнозов, которые могли бы достоверно предсказать погоду заблаговременно — за месяц, а то и два.

Цветет миндаль Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

— В мире отлично налажено оперативное предсказание погодных явлений — прогноз, данный за несколько дней, как правило, будет достоверным. Но с хорошей заблаговременностью сказать, что будут заморозки, синоптики не могут. В наших северных широтах прогноз на две недели — это максимум, и то относиться к этим данным стоит с осторожностью, — рассказывает климатолог Андрей Киселев.

К сожалению, такой ориентир, как народные приметы (а у каждого дачника прежде был такой календарь), уже не соответствует сегодняшнему изменению климата.