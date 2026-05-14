Экономика молчания: как прогнозы о росте цен внезапно стали опасны

Чтобы не огорчать покупателей, цену указывать за штуку, и чиновникам приятно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ну ладно политологи — они давно ходят по краю. Но экономисты… Оказывается, давать прогнозы даже о росте цен (что мы видим ежедневно) — это теперь опасно. Причем проблема уже не в том, что аналитик ошибся. Проблема — если он сказал что-то слишком тревожное вслух.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение экспертам и компаниям из-за публичных заявлений о возможном росте цен. Инвесткомпания «Риком-траст»… допустила подорожание продуктов, GIS Mining и «Альянс тракс» говорили о росте цен на топливо. ФАС увидела в этом угрозу: подобные заявления якобы могут подогревать ажиотаж и влиять на поведение рынка.

И ведь это уже не первый заход. В апреле ФАС точно так же выдала предостережения участникам авторынка после прогнозов о росте цен на автомобили на 15%. До этого были эксперты, говорившие о подорожании авиабилетов.

Логика, вроде, понятна. Если люди слышат, что завтра всё станет дороже, они начинают покупать сегодня. Бизнес тоже не дремлет — кто-то заранее поднимает цены, кто-то придерживает товар. Прогноз перестает быть просто прогнозом и сам становится экономическим фактором.

Но дальше начинается скользкая дорожка. Потому что очень быстро выясняется: опасен уже не только ложный прогноз. Опасен любой прогноз, который может кому-то испортить настроение.

Аналитик теперь должен думать не только о том, прав он или нет. Но и о том, не сочтут ли его слова «нагнетанием». Не слишком ли мрачно звучит картина. Не вызовет ли его комментарий нежелательных эмоций у бизнесменов, чиновников, бдительных общественников или еще кого-нибудь.

Поразительнее всего вот что. Сами экономисты, к которым MSK1.RU обратился за комментариями о решении ФАС, не единодушны. Одни поддерживают почин чиновников, другие ругают.

Не будоражить, а помогать ориентироваться

В действиях ФАС никакой катастрофы не видит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Более того — считает логику государства вполне рациональной.

«В текущей ситуации государство стремится к предсказуемости, а бизнес — к стабильности. В подобных условиях публичные прогнозы являются фактором, формирующим ажиотажный спрос и панику на рынке», — говорит доцент Финансового университета.

По ее логике, аналитик должен не будоражить публику, а помогать ей ориентироваться в ситуации. Максимум фактуры, минимум паники.

Борисова вообще предлагает разделять аналитику на две группы: для профессионалов и обычных читателей. Первым можно давать более жесткие сценарии и специальные рекомендации. Вторым — информацию без элементов истерики и рыночного психоза.

Эксперты не должны подыгрывать кому-то

Оправдывает осторожность ФАС и профессор, доктор экономических наук Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России:. «Ценовые прогнозы давать нельзя. Почему? Потому что рынок реагирует на предсказания конкретного повышения цены. Говорят, например, так: „Наступают праздники, яйца подорожают на 20% или на 40%“. Вот этого делать нельзя!»

Логика у Холода практичная. Скажи по телевизору, что яйца скоро подорожают, — и люди сами устроят этот рост цен, сметая продукты с полок магазинов быстрее, чем успеют поменять ценники.

При этом Холод вовсе не предлагает аналитикам замолчать. Он предлагает говорить осторожнее и умнее: объяснять факторы, тенденции, сезонность, инфляцию, но не изображать Вангу с калькулятором.

«Если у тебя в стране инфляция, то ты уже заранее говоришь, что будут расти цены. Но есть миллион факторов, которые движут цены, а тем более в России. Пожалуйста, пускай эксперты говорят, какие факторы действовали. Но чего нельзя делать, так это помогать тем или иным игрокам на рынке повышать или понижать цены», — рассуждает бывший замминистра.

«Тогда в чем ценность аналитики?»

Совсем не такой радужный взгляд на решение ФАС у инвестиционного банкира Евгения Когана.

«Ну давайте представим: можно написать, что мы ждем серьезного отрицательного снижения цен. Вот пойди догадайся, что ты имеешь в виду рост».

И речь уже идет не столько об аналитике, сколько об умении экспертов пользоваться эвфемизмами и эзоповым языком. Как бы так сообщить неприятную вещь, чтобы никого не расстроить.

«Да, чиновники говорят: „Ребята, давайте не нагнетать панику“. Да, это правильно. Панику не надо нагнетать. Но если аналитик говорит, что те или иные действия государства или госорганов могут привести к тем или иным негативным последствиям, — это же основа аналитики. Людей надо предупреждать о том, что может быть», — рассуждает Коган.

И действительно: если аналитик, специалист в своем вопрос больше не может честно предупреждать о последствиях решений, то зачем он тогда нужен? Чтобы каждый раз сообщать сакральное «возможны разные варианты»?

«А завтра выяснится, что аналитик вообще ни о чем не может предупреждать по принципу „как бы чего не вышло“ и „как бы чего кто ни подумал“. Ну тогда надо честно признать, что мы прекращаем давать любые аналитические прогнозы!» — возмущается Коган.

За всей этой эмоциональностью слышится очень простая мысль: если эксперт не может говорить о рисках, то экспертиза превращается в декорацию.

И вот между этой осторожностью профессора Холода и возмущением Когана сейчас, кажется, зависла вся российская экономическая аналитика. Одни уверены: слова могут разогреть рынок сильнее любых цифр. Другие — что для рынка куда опаснее, когда эксперты начинают бояться говорить вслух очевидные вещи.

Потому что пустота в информационном поле долго не живет. Если профессиональные аналитики начнут подбирать слова как саперы, их место быстро займут анонимные телеграм-гуру, «инсайдеры» и прочая инфопена.