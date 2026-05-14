НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Экономика Кризис-2026 Обзор «Не просто погорячились — совершили большую ошибку». Наталья Зубаревич — о том, что творится с экономикой России

«Не просто погорячились — совершили большую ошибку». Наталья Зубаревич — о том, что творится с экономикой России

Только один сектор показывает рост

1 415
Снижение объемов производства наблюдается во всех отраслях промышленности, кроме оборонки | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUСнижение объемов производства наблюдается во всех отраслях промышленности, кроме оборонки | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Снижение объемов производства наблюдается во всех отраслях промышленности, кроме оборонки

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Российская экономика столкнулась с новым кризисом, об этом заявила известный экономист Наталья Зубаревич. Предприятиям практически всех отраслей сейчас приходится тяжело, исключение составляет только оборонка. В этом материале Е1.RU собрал основные тезисы выступления профессора МГУ на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

В плюсе только оборонка

Наталья Зубаревич — специалист в области социально-экономического развития регионов. Она отметила, что в 2025 году в большинстве сфер фиксировалось замедление роста или даже спад, а в 2026 году эта ситуация усугубилась.

«Добыча полезных ископаемых стала немного отыгрываться после трех лет падения. Обрабатывающая промышленность ушла в ноль. Инвестиции уже три квартала прошлого года в минусах, объемы строительства в этом году упали на 10%, а ввод жилья — на 28%. Транспорт давно в сильных минусах. Розница, которая показывала 8–9% роста, выросла всего на 2–3%», — начала с краткого резюме Наталья Зубаревич.

Более подробно говоря о ситуации в промышленности, экономист привела примеры отраслей, которые показывают снижение объемов производства. Это металлургия, лесопереработка, химическая промышленность, кроме удобрений, производство стройматериалов и автомобильных шин, а также гражданское машиностроение.

«От металлорежущих станков до грузовиков, вагонов, тракторов, экскаваторов — гражданское машиностроение в серьезнейшем минусе. И растет, по данным Росстата, только то, что относится к продукции военно-промышленного комплекса. Но и там есть небольшое замедление», — констатировала Зубаревич.

<p>Наталья Зубаревич</p><p>Наталья Зубаревич</p>

В гражданских секторах обрабатывающей промышленности в 2026 году спад очевидный, держит ее только оборонка.

Наталья Зубаревич

экономист

В подтверждение своих слов экономист показала график с динамикой показателей в разных отраслях с 2024 по 2026 год. На картинке видно, что рост демонстрирует только военно-промышленный комплекс (ВПК).

Даже у развивающегося на протяжении последних лет ВПК к началу 2026 года рост замедлился | Источник: Ирина Порозова / E1.RUДаже у развивающегося на протяжении последних лет ВПК к началу 2026 года рост замедлился | Источник: Ирина Порозова / E1.RU

Даже у развивающегося на протяжении последних лет ВПК к началу 2026 года рост замедлился

Источник:

Ирина Порозова / E1.RU

В целом по стране промышленность в прошлом году выросла всего на 1,3%. При этом больше половины регионов оказались в минусе, среди них — Свердловская, Челябинская, Волгоградская, Самарская, Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области, Пермский, Красноярский и Ставропольский края, Башкортостан.

Значительно лучше ситуация у регионов с развитым оборонно-промышленным комплексом. Самый высокий показатель продемонстрировала Курганская область (+26%). На втором месте — Хабаровский край (+18%), на третьем — Калужская область (+15%). Также в лидерах — Тульская, Рязанская, Московская, Новгородская, Калининградская области, Татарстан и Приморский край.

Молока и масла стало меньше

Объемы производства потребительской продукции и продовольствия тоже сократились. Заводы и фабрики стали делать меньше шкафов и лекарств, а производство ювелирных изделий, диванов, сливочного масла и молока и вовсе ушло в минус. В то же время начал восстанавливаться выпуск легковых автомобилей, холодильников и стиральных машин.

Наталья Зубаревич на графиках показала положение регионов в разных отраслях экономики | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНаталья Зубаревич на графиках показала положение регионов в разных отраслях экономики | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Наталья Зубаревич на графиках показала положение регионов в разных отраслях экономики

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

«Если мы берем производство еды, то оно скромно по динамике. Взлетели только сахар и подсолнечное масло, потому что урожай 2025 года был большой, быстрее и лучше перерабатывали продукцию прошлого года, и на экспорт что-то пошло», — отметила Наталья Зубаревич.

Стройка встала

Объемы строительства в 2025 году в целом по стране выросли на мизерные 0,4%. Рост показали только отдельные регионы. Например, в Москве это произошло за счет сдвига срока ввода жилья с 2024 на 2025 год, реновации и ИЖС, а на Дальнем Востоке на это слабо, но влияла льготная ипотека.

В Свердловской области тогда зафиксировали небольшое снижение показателя (-6%), а за первые три месяца 2026 года он резко вырос — на 30%. Выше темпы роста только у Якутии и в Чечне.

Сначала экономили, потом кинулись покупать

Динамика розницы постепенно замедляется с весны 2024 года. При этом в 2025 году торговля выросла всего на 2,6%, а в первом квартале 2026 года — на 3,6%. Экономист предположила, почему так могло произойти.

Наталья Зубаревич обрисовала экономическую ситуацию в стране | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНаталья Зубаревич обрисовала экономическую ситуацию в стране | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Наталья Зубаревич обрисовала экономическую ситуацию в стране

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

«Если бы не было утильсбора с ноября прошлого года, розница бы и не выросла выше чем на 2%. А так объемы все-таки подскочили больше, потому что люди закупали автомобили до повышения цен на них.

В 2026 году по всем законам розница должна была затухать, потому что замедляется рост платежеспособности. Но за январь — март рост дает 3,6%. Это значит, что россиянин очнулся и начал как подорванный покупать. Всё подорожало, когда НДС с 1 января подскочил. Сначала россиянин смотрит и думает: «Не-не, не буду покупать». Но проходит месяц-два, и он понимает: «Всё же мне это надо». Это называется адаптация к новым ценам», — объяснила профессор МГУ.

Общепит — драйвер сферы услуг

В 2025 году общепит снова показал самый высокий рост в сфере услуг — на 8,7%, но в 2026 году эта отрасль, как и весь малый бизнес, столкнулась с проблемами из-за повышения НДС.

«В 2023, 2024 и 2025 годах общепит был драйвером среди всех отраслей услуг, потому что народ заедал и запивал ненормальности жизни — это российский способ адаптации. Но в 2026 году смена условий из-за повышения ставки НДС была такова: подорожание и ухудшение возможностей спроса, потому рост доходов населения замедлился. Все знают, что происходит с общепитом. Ему даже НДС отменили с 1 апреля. Поняли, что погорячились», — поделилась эксперт.

<p>Наталья Зубаревич</p><p>Наталья Зубаревич</p>

Вообще с повышением налогов для малого бизнеса не просто погорячились — совершили большую ошибку.

Наталья Зубаревич

экономист

В Свердловской и Волгоградской областях оборот общепита вырос на 15%. Больше только у Москвы — 22%. Также поесть в ресторанах любят жители Ленинградской (там показатель вырос на 14%) и Ростовской областей (+12%).

Что творится на рынке труда

Рынок труда постепенно переходит из состояния рынка соискателя в рынок работодателя. В прошлом году соотношение вакансий и резюме начало приходить в норму, и кадровый голод перестал быть таким острым. В конце года наметилась любопытная тенденция.

«В декабре 2025-го мы увидели интереснейшую подробность: у нас вовсю начала расти неполная занятость на крупных и средних предприятиях. Это уже 4,6 миллиона из 33 миллионов человек. Где эта проблема больше? В индустриальных регионах, например в Самарской, Ярославской областях. В секторе услуг тоже активно применяется режим неполной занятости», — отметила Наталья Зубаревич.

Экономист признала, что данный ею ранее прогноз на замедление гонки зарплат пока не сбылся: в январе–феврале 2026-го средняя зарплата в стране выросла на 15% (в 2025-м было +13,5%). Однако специалист уверена, что к концу весны ее пророчество все-таки сбудется, и гонка зарплат остановится.

Особенно заметно торможение в центральных регионах, Поволжье (кроме Татарстана), на Урале и в Сибири.

<p>Наталья Зубаревич</p><p>Наталья Зубаревич</p>

Гонка зарплат заканчивается, и темпы роста зарплат в рублях, без учета инфляции, будут замедляться.

Наталья Зубаревич

экономист

Что касается реальных доходов населения, то они в начале этого года растут очень скромно — на 7,7% по итогам 2025 года. Это значит, что платежеспособный спрос тоже будет плохо расти, ожидает эксперт. Среди регионов с самым большим увеличением показателя Зубаревич выделила Москву, Тюменскую, Новосибирскую, Тульскую, Ленинградскую, Челябинскую области, Татарстан, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Свердловская область оказалась в середине списка.

Ранее Наталья Зубаревич также рассказывала, когда Россия выберется из демографической ямы.

ПО ТЕМЕ
Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Экономика Завод Промышленность Работа Розничная торговля Бизнес Зарплата Доход
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
14 мая, 21:44
В ближайшие годы Россия, как и сегодня, будет оазисом продовольственного изобилия на фоне голодной Европы и многих других стран мира. Спасибо мудрой политике нашего Правительства. Мы великая продовольственная держава. У нас самая качественная еда, в отличии от химической отравы в США.
Гость
14 мая, 16:05
« люди закупали автомобили до повышения цен на них» У меня хоть до введения утильсбора, хоть после него денег на это нет.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Рекомендуем