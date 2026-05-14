«Не просто погорячились — совершили большую ошибку». Наталья Зубаревич — о том, что творится с экономикой России

Снижение объемов производства наблюдается во всех отраслях промышленности, кроме оборонки Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Российская экономика столкнулась с новым кризисом, об этом заявила известный экономист Наталья Зубаревич. Предприятиям практически всех отраслей сейчас приходится тяжело, исключение составляет только оборонка. В этом материале Е1.RU собрал основные тезисы выступления профессора МГУ на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге.

В плюсе только оборонка

Наталья Зубаревич — специалист в области социально-экономического развития регионов. Она отметила, что в 2025 году в большинстве сфер фиксировалось замедление роста или даже спад, а в 2026 году эта ситуация усугубилась.

«Добыча полезных ископаемых стала немного отыгрываться после трех лет падения. Обрабатывающая промышленность ушла в ноль. Инвестиции уже три квартала прошлого года в минусах, объемы строительства в этом году упали на 10%, а ввод жилья — на 28%. Транспорт давно в сильных минусах. Розница, которая показывала 8–9% роста, выросла всего на 2–3%», — начала с краткого резюме Наталья Зубаревич.

Более подробно говоря о ситуации в промышленности, экономист привела примеры отраслей, которые показывают снижение объемов производства. Это металлургия, лесопереработка, химическая промышленность, кроме удобрений, производство стройматериалов и автомобильных шин, а также гражданское машиностроение.

«От металлорежущих станков до грузовиков, вагонов, тракторов, экскаваторов — гражданское машиностроение в серьезнейшем минусе. И растет, по данным Росстата, только то, что относится к продукции военно-промышленного комплекса. Но и там есть небольшое замедление», — констатировала Зубаревич.

В гражданских секторах обрабатывающей промышленности в 2026 году спад очевидный, держит ее только оборонка. Наталья Зубаревич экономист

В подтверждение своих слов экономист показала график с динамикой показателей в разных отраслях с 2024 по 2026 год. На картинке видно, что рост демонстрирует только военно-промышленный комплекс (ВПК).

Даже у развивающегося на протяжении последних лет ВПК к началу 2026 года рост замедлился Источник: Ирина Порозова / E1.RU

В целом по стране промышленность в прошлом году выросла всего на 1,3%. При этом больше половины регионов оказались в минусе, среди них — Свердловская, Челябинская, Волгоградская, Самарская, Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области, Пермский, Красноярский и Ставропольский края, Башкортостан.

Значительно лучше ситуация у регионов с развитым оборонно-промышленным комплексом. Самый высокий показатель продемонстрировала Курганская область (+26%). На втором месте — Хабаровский край (+18%), на третьем — Калужская область (+15%). Также в лидерах — Тульская, Рязанская, Московская, Новгородская, Калининградская области, Татарстан и Приморский край.

Молока и масла стало меньше

Объемы производства потребительской продукции и продовольствия тоже сократились. Заводы и фабрики стали делать меньше шкафов и лекарств, а производство ювелирных изделий, диванов, сливочного масла и молока и вовсе ушло в минус. В то же время начал восстанавливаться выпуск легковых автомобилей, холодильников и стиральных машин.

Наталья Зубаревич на графиках показала положение регионов в разных отраслях экономики Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Если мы берем производство еды, то оно скромно по динамике. Взлетели только сахар и подсолнечное масло, потому что урожай 2025 года был большой, быстрее и лучше перерабатывали продукцию прошлого года, и на экспорт что-то пошло», — отметила Наталья Зубаревич.

Стройка встала

Объемы строительства в 2025 году в целом по стране выросли на мизерные 0,4%. Рост показали только отдельные регионы. Например, в Москве это произошло за счет сдвига срока ввода жилья с 2024 на 2025 год, реновации и ИЖС, а на Дальнем Востоке на это слабо, но влияла льготная ипотека.

В Свердловской области тогда зафиксировали небольшое снижение показателя (-6%), а за первые три месяца 2026 года он резко вырос — на 30%. Выше темпы роста только у Якутии и в Чечне.

Сначала экономили, потом кинулись покупать

Динамика розницы постепенно замедляется с весны 2024 года. При этом в 2025 году торговля выросла всего на 2,6%, а в первом квартале 2026 года — на 3,6%. Экономист предположила, почему так могло произойти.

Наталья Зубаревич обрисовала экономическую ситуацию в стране Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Если бы не было утильсбора с ноября прошлого года, розница бы и не выросла выше чем на 2%. А так объемы все-таки подскочили больше, потому что люди закупали автомобили до повышения цен на них.

В 2026 году по всем законам розница должна была затухать, потому что замедляется рост платежеспособности. Но за январь — март рост дает 3,6%. Это значит, что россиянин очнулся и начал как подорванный покупать. Всё подорожало, когда НДС с 1 января подскочил. Сначала россиянин смотрит и думает: «Не-не, не буду покупать». Но проходит месяц-два, и он понимает: «Всё же мне это надо». Это называется адаптация к новым ценам», — объяснила профессор МГУ.

Общепит — драйвер сферы услуг

В 2025 году общепит снова показал самый высокий рост в сфере услуг — на 8,7%, но в 2026 году эта отрасль, как и весь малый бизнес, столкнулась с проблемами из-за повышения НДС.

«В 2023, 2024 и 2025 годах общепит был драйвером среди всех отраслей услуг, потому что народ заедал и запивал ненормальности жизни — это российский способ адаптации. Но в 2026 году смена условий из-за повышения ставки НДС была такова: подорожание и ухудшение возможностей спроса, потому рост доходов населения замедлился. Все знают, что происходит с общепитом. Ему даже НДС отменили с 1 апреля. Поняли, что погорячились», — поделилась эксперт.

Вообще с повышением налогов для малого бизнеса не просто погорячились — совершили большую ошибку. Наталья Зубаревич экономист

В Свердловской и Волгоградской областях оборот общепита вырос на 15%. Больше только у Москвы — 22%. Также поесть в ресторанах любят жители Ленинградской (там показатель вырос на 14%) и Ростовской областей (+12%).

Что творится на рынке труда

Рынок труда постепенно переходит из состояния рынка соискателя в рынок работодателя. В прошлом году соотношение вакансий и резюме начало приходить в норму, и кадровый голод перестал быть таким острым. В конце года наметилась любопытная тенденция.

«В декабре 2025-го мы увидели интереснейшую подробность: у нас вовсю начала расти неполная занятость на крупных и средних предприятиях. Это уже 4,6 миллиона из 33 миллионов человек. Где эта проблема больше? В индустриальных регионах, например в Самарской, Ярославской областях. В секторе услуг тоже активно применяется режим неполной занятости», — отметила Наталья Зубаревич.

Экономист признала, что данный ею ранее прогноз на замедление гонки зарплат пока не сбылся: в январе–феврале 2026-го средняя зарплата в стране выросла на 15% (в 2025-м было +13,5%). Однако специалист уверена, что к концу весны ее пророчество все-таки сбудется, и гонка зарплат остановится.

Особенно заметно торможение в центральных регионах, Поволжье (кроме Татарстана), на Урале и в Сибири.

Гонка зарплат заканчивается, и темпы роста зарплат в рублях, без учета инфляции, будут замедляться. Наталья Зубаревич экономист

Что касается реальных доходов населения, то они в начале этого года растут очень скромно — на 7,7% по итогам 2025 года. Это значит, что платежеспособный спрос тоже будет плохо расти, ожидает эксперт. Среди регионов с самым большим увеличением показателя Зубаревич выделила Москву, Тюменскую, Новосибирскую, Тульскую, Ленинградскую, Челябинскую области, Татарстан, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Свердловская область оказалась в середине списка.