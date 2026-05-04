Как избавиться от регулярного платежа за коммуналку и не получить штраф: законные способы перестать отдавать деньги

Если долг копился много лет, то платить за всё не потребуется Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Дома со временем изнашиваются, им требуется капитальный ремонт и замена инженерных и технических коммуникаций. Все работы проводятся в рамках программы капитального ремонта на средства, которые собственники квартир платят ежемесячно. В основном это небольшая регулярная сумма в ваших платежках, однако, если ее вовремя не оплачивать, появится долг. В этом материале разбираемся, можно ли не платить за капремонт и что будет в этом случае.

Что такое платежи за капремонт

Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) включает восстановление или замену конструктивных элементов, инженерных систем и технического оснащения здания. Этот процесс проводится в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города, когда срок службы дома подходит к концу.

До 2014 года размеры взносов на капитальный ремонт устанавливались собственниками помещений МКД на общих собраниях. После принятия статьи 169 Жилищного кодекса РФ порядок начисления и оплаты изменился: тариф теперь определяется региональными властями, а деньги поступают на специальный счет.

Обязательно ли платить за капремонт

За капремонт жилых помещений обязаны платить все собственники. Ежемесячные начисления видны в отдельных квитанциях или единой платежке.

Платежи начисляют с момента, когда дом попадает в региональную программу капитального ремонта. В каждом регионе — свои списки домов.

Новостройки же попадают в программу не сразу, а после окончания гарантии от застройщика: в среднем это пять лет с момента сдачи дома в эксплуатацию. Поэтому при покупке квартиры в новом доме можно в первые годы немного сэкономить на коммуналке.

За капремонт не нужно платить если:

дом признан аварийным и подлежит сносу;

земля, на которой находится многоквартирный дом, или отдельные квартиры будут изъяты на нужды государства или муниципалитета;

многоквартирный дом находится в закрывающемся в скором времени населенном пункте.

Исключение из уплаты взносов возможны для домов, которые не включены в региональную программу капремонта. По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, это встречается редко и касается, например, домов, признанных объектами культурного наследия. Их ремонт в таких случаях финансируется из других источников, передает РИА Новости.

Во всех остальных случаях взносы за капремонт обязательны.

Что будет, если не оплачивать капремонт

Если нет законных причин не платить взносы и задолженность растет, управляющая компания (УК) начнет отправлять уведомления о долге. Спустя два месяца после возникновения задолженности УК имеет право обратиться в суд.

Если суд признает долг, дело передадут судебным приставам, которые могут списать сумму с банковской карты при поступлении зарплаты или наложить арест на имущество. Однако на практике жить с такой задолженностью можно долго. УК не имеет право отключить квартиру от электричества или воды. Кроме того, если вы получаете зарплату наличными, то приставы не смогут автоматически списать долг.

Но заплатить все-таки стоит, так как со временем сумма долга будет лишь расти и это приведет к более строгим санкциям. Например, к выселению из жилого помещения, аресту банковских счетов и имущества и к запрету выезда за границу.

Важно, что долг за капремонт привязывается к квартире, а не к собственнику. Когда человек решит продать такую недвижимость, то у него возникнут сложности:

сделку не зарегистрируют в Росреестре;

ипотеку не одобрят.

В случае смерти собственника задолженность вместе с квартирой переходит к наследнику.

Как уменьшить сумму долга

Если долг копился много лет, то платить за всё не потребуется, так как на платежи распространяется понятие исковой давности в срок до трех лет. Применить правило можно только во время судебного процесса.

Например, если у собственника есть задолженность за капремонт за последние 10 лет. В суде человек доказал, что всё это время находился в другом городе в командировке и физически не мог получать квитанции. В таком случае долг он оплачивает за последние три года.

Льготы и скидки

Также есть скидки на оплату взносов за капремонт (некоторые из них до 100%):

пенсионеры старше 80 лет (полностью освобождаются от уплаты взносов);

ветераны ВОВ и приравненные к ним лица (полностью освобождаются от уплаты взносов);

пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет (имеют право на компенсацию 50% расходов на оплату взносов);

инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами (имеют право на компенсацию 50% расходов).

Список льготных категорий отличается в зависимости от региона. Например, в некоторых субъектах их предоставляют многодетным семьям или жителям сельских районов.