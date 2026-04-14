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Экономика Привычные товары станут роскошью: серый импорт перекрыли, и цены уже поползли вверх

Привычные товары станут роскошью: серый импорт перекрыли, и цены уже поползли вверх

Таможня ужесточила контроль над товарами

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Повышенные пошлины на товары действуют до конца 2027 года | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПовышенные пошлины на товары действуют до конца 2027 года | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Повышенные пошлины на товары действуют до конца 2027 года

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Таможенные органы стали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, ввозимые в Россию через государства Евразийского экономического союза. Речь о поставках через Казахстан и Киргизию, сообщает канал «Денежный бро». Эта ситуация уже привела к удорожанию поставок, и в ближайшее время рост цен почувствуют покупатели.

Раньше товары из Европы завозили в Казахстан или Киргизию, и они получали статус «товара союза». Их направляли в Россию без дополнительных пошлин. Но теперь на таможне смотрят на страну происхождения, а не на то, откуда приехал товар.

Из-за этого начали расти пошлины. Повышенные ставки — от 15% до 50% — действуют до конца 2027 года.

Доначисления стали массовыми с прошлого года и в основном коснулись поставок косметики и одежды из Казахстана. Разница между базовыми пошлинами огромная. Например, для французских духов ставка 20% вместо 6,5%, для помады — 35% вместо 6,5%. Кроме того, ограничения распространяются на продукты питания, алкоголь и напитки.

Власти с помощью пошлин пытаются бороться с обходом санкций и пополнением бюджета. Но дело в том, что право ЕАЭС предполагает, что ввозная пошлина платится один раз, после чего товар свободно перемещается по союзу. Новая практика идет вразрез с базовыми правилами.

По мнению экспертов, в будущем цены на непродовольственные товары могут вырасти на 10–15%, а в отдельных сегментах (одежда, косметика на маркетплейсах) — до 30%. Импортерам рекомендуют использовать прямые закупки в Китае, Турции или Вьетнаме, где товары не попадают под повышенные ставки.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Таможня Цена Импорт
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Комментарии
12
Гость
15 апреля, 22:51
На фиг они не нужны эти товары картошки и гречки всегда найдем
Гость
15 апреля, 07:10
Таможня ужесточила? Эвона чё! Ждём балет, видимо, иначе уже никак.
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Гость
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