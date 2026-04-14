Привычные товары станут роскошью: серый импорт перекрыли, и цены уже поползли вверх

Повышенные пошлины на товары действуют до конца 2027 года Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Таможенные органы стали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, ввозимые в Россию через государства Евразийского экономического союза. Речь о поставках через Казахстан и Киргизию, сообщает канал «Денежный бро». Эта ситуация уже привела к удорожанию поставок, и в ближайшее время рост цен почувствуют покупатели.

Раньше товары из Европы завозили в Казахстан или Киргизию, и они получали статус «товара союза». Их направляли в Россию без дополнительных пошлин. Но теперь на таможне смотрят на страну происхождения, а не на то, откуда приехал товар.

Из-за этого начали расти пошлины. Повышенные ставки — от 15% до 50% — действуют до конца 2027 года.

Доначисления стали массовыми с прошлого года и в основном коснулись поставок косметики и одежды из Казахстана. Разница между базовыми пошлинами огромная. Например, для французских духов ставка 20% вместо 6,5%, для помады — 35% вместо 6,5%. Кроме того, ограничения распространяются на продукты питания, алкоголь и напитки.

Власти с помощью пошлин пытаются бороться с обходом санкций и пополнением бюджета. Но дело в том, что право ЕАЭС предполагает, что ввозная пошлина платится один раз, после чего товар свободно перемещается по союзу. Новая практика идет вразрез с базовыми правилами.