Радикальный способ борьбы с повышением цен на мобильную связь предложили в Госдуме — в чём суть

По словам депутата, мобильные компании используют зависимость граждан от средств коммуникации Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ввести временный мораторий на повышение стоимости услуг мобильных операторов предложили в Госдуме. Как сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов, он уже готовит обращение в ФАС по этому вопросу.

«Рассчитываю, что регулятор даст оценку происходящему и примет меры для защиты интересов граждан. Призываю сотовых операторов ввести мораторий на повышение стоимости сотовой связи», — цитирует «Абзац» слова депутата.

По его словам, операторы, которые с января повышают тарифы, делают это «несвоевременно и абсолютно непрозрачно». Миронов подчеркнул, что мобильные компании используют зависимость граждан от средств коммуникации как инструмент для извлечения сверхприбыли.

«Там отлично знают, что в современном мире люди без мобильного телефона жить не могут. Вот они и пользуются этим, играют с тарифами: по чуть-чуть поднимают то за голос, то за мобильный интернет, то пакеты услуг сокращают. Как говорится, с миру по нитке, а на круг получаются большие прибыли. С чего вдруг компании решили поднять тарифы? Куда и на что пойдут эти деньги, мне непонятно», — заявил он.

В ближайшее время мобильных операторов обяжут отключать связь при угрозах атаки беспилотников. В этом случае они не будут нести ответственность перед абонентами по оказанию услуг связи, а люди при этом все равно будут платить за связь.