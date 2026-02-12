Экономика Радикальный способ борьбы с повышением цен на мобильную связь предложили в Госдуме — в чём суть

С начала года тарифы начали расти

1 095
По словам депутата, мобильные компании используют зависимость граждан от средств коммуникации | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ввести временный мораторий на повышение стоимости услуг мобильных операторов предложили в Госдуме. Как сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов, он уже готовит обращение в ФАС по этому вопросу.

«Рассчитываю, что регулятор даст оценку происходящему и примет меры для защиты интересов граждан. Призываю сотовых операторов ввести мораторий на повышение стоимости сотовой связи», — цитирует «Абзац» слова депутата.

По его словам, операторы, которые с января повышают тарифы, делают это «несвоевременно и абсолютно непрозрачно». Миронов подчеркнул, что мобильные компании используют зависимость граждан от средств коммуникации как инструмент для извлечения сверхприбыли.

«Там отлично знают, что в современном мире люди без мобильного телефона жить не могут. Вот они и пользуются этим, играют с тарифами: по чуть-чуть поднимают то за голос, то за мобильный интернет, то пакеты услуг сокращают. Как говорится, с миру по нитке, а на круг получаются большие прибыли. С чего вдруг компании решили поднять тарифы? Куда и на что пойдут эти деньги, мне непонятно», — заявил он.

В ближайшее время мобильных операторов обяжут отключать связь при угрозах атаки беспилотников. В этом случае они не будут нести ответственность перед абонентами по оказанию услуг связи, а люди при этом все равно будут платить за связь.

Законопроект уже одобрили в Госдуме в первом чтении. Подробнее о том, что это значит, можно узнать в материале.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мобильная связь Интернет Тариф Мораторий
Гость
12 февраля, 20:11
самый наглый это мегафон, переводит тариф на более дорогой и не выгодный, без спроса.
Гость
12 февраля, 20:06
Удивительно! А махинации в сфере жкх он в упор не видит? В деле что-ли?
