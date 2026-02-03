Цены растут и поднимутся еще: Путин — об инфляции и НДС

Президент поднял важные вопросы для страны Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Инфляция в начале 2026 года незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы. Однако этот рост ожидается ненадолго. Об это заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась: на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС», — отметил президент.

Путин выразил надежду, что влияние этих изменений на цены будет краткосрочным и к концу года инфляция снизится до 5%.

«Ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%», — указал он.

Также президент заявил, что российскую экономику необходимо сделать более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест.

«Прошу коллег уделять повышенное внимание улучшению структуры занятости в экономике. Нам важно сделать ее более эффективной за счет создания современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в секторах с высокой производительностью труда», — сказал Путин.

По его словам, это значимо и для тех специалистов, кто уже трудится в компаниях и на предприятиях, а также для тех, кто только получает профессиональное образование.

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