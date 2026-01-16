НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За коммуналку можно платить меньше: кому положена скидка 30%

За коммуналку можно платить меньше: кому положена скидка 30%

В регионах могут расширить эти гарантии или установить повышенные коэффициенты

Часть расходов на ЖКУ можно компенсировать, но далеко не всем россиянам. Подробнее о том, кому положены льготы на коммуналку или полное освобождение от платы за содержание жилого помещения, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

«Государственная политика, направленная на формирование благоприятных социальных норм для многодетных семей, материализуется в виде конкретных мер поддержки, в числе которых — существенные преференции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ключевой мерой является льгота на оплату услуг ЖКХ. Ее базовый размер, закрепленный на федеральном уровне, составляет не менее 30%, что создает единый минимальный стандарт поддержки по всей стране», — сказал Кошелев.

Он уточнил, что в регионах могут расширять такие гарантии, устанавливая повышенные коэффициенты. Например, в Московской области скидка на оплату коммуналки может достигать 50%.

Начисление льготы происходит в беззаявительном порядке с того момента, когда семья получает статус многодетной. Еще право на субсидию можно подтвердить, обратившись в МФЦ.

«Помимо этого, поддержка включает компенсацию взносов на капитальный ремонт, а также полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, установленных субъектом РФ», — отметил он.

Кроме того, в регионах дополнительно действуют специальные программы, которые идут дальше текущих расходов и направлены на развитие инфраструктуры.

«Такие программы могут предусматривать льготные условия для подключения к коммунальным сетям, содействие в ремонте или комплексные меры по улучшению жилищных условий», — заключил он в разговоре с РИА Новости.

Узнать о льготах, которые вам доступны, можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ по месту жительства.

В этом году ряд изменений в сфере ЖКХ произойдет не только в системе начисления льгот для определенных категорий людей. Тарифы за коммуналку тоже вырастут, а платить мы начнем по-другому. Обо всех изменениях мы рассказали подробно в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Коммуналка и ЖКХ Многодетные семьи Скидка Льгота
