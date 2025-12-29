НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Подорожает эвакуация машин
«Умные решения»
Тест СССР
Как отметить праздники
Прогноз погоды на Новый год
Чек-лист важных обследований
Отзыв на Ярославль
В Ярославской области построят новый кампус
Экономика Ипотеку можно будет не платить больше года: подробности нового законопроекта

Ипотеку можно будет не платить больше года: подробности нового законопроекта

Депутаты уверены, что инициативу примут

93
Семьям с детьми хотят облегчить жизнь | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RUСемьям с детьми хотят облегчить жизнь | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Семьям с детьми хотят облегчить жизнь

Источник:
Татьяна Фатеева / NGS.RU

Депутаты хотят расширить условия для ипотечных каникул. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Льготу планируют предоставлять семьям с двумя детьми. 

«Законопроект рассматривается. Я думаю, что в первом квартале 2026 года мы обязательно его примем», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Как это будет работать

Всё довольно просто: при рождении второго малыша семья сможет воспользоваться льготным периодом на полтора года. При этом первые выплаты по кредиту начнутся только после того, как ребёнку исполнится семь месяцев.

Инициаторы законопроекта уверены: такая мера не только облегчит финансовую нагрузку на родителей, но и станет дополнительным стимулом для повышения рождаемости в стране. Семьи смогут более уверенно планировать своё будущее, не беспокоясь о своевременных выплатах по ипотеке в период, когда особенно важны забота о малыше и адаптация к новому жизненному этапу.

Почитайте о том, как снизить платеж по ипотеке на 25%. С 1 февраля 2026 года изменятся условия для получения семейной ипотеки. Теперь, чтобы взять льготный заем в банке под 6%, супруги должны стать созаемщиками. Новые требования ограничат количество таких кредитов на одну семью. Подробнее об этом мы писали здесь.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Семья Льгота
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Рекомендуем