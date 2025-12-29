Ипотеку можно будет не платить больше года: подробности нового законопроекта

Депутаты хотят расширить условия для ипотечных каникул. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Льготу планируют предоставлять семьям с двумя детьми.
«Законопроект рассматривается. Я думаю, что в первом квартале 2026 года мы обязательно его примем», — сообщил он в беседе с РИА Новости.
Как это будет работать
Всё довольно просто: при рождении второго малыша семья сможет воспользоваться льготным периодом на полтора года. При этом первые выплаты по кредиту начнутся только после того, как ребёнку исполнится семь месяцев.
Инициаторы законопроекта уверены: такая мера не только облегчит финансовую нагрузку на родителей, но и станет дополнительным стимулом для повышения рождаемости в стране. Семьи смогут более уверенно планировать своё будущее, не беспокоясь о своевременных выплатах по ипотеке в период, когда особенно важны забота о малыше и адаптация к новому жизненному этапу.
