Ипотеку можно будет не платить больше года: подробности нового законопроекта

Семьям с детьми хотят облегчить жизнь Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Депутаты хотят расширить условия для ипотечных каникул. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Льготу планируют предоставлять семьям с двумя детьми.

«Законопроект рассматривается. Я думаю, что в первом квартале 2026 года мы обязательно его примем», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Как это будет работать

Всё довольно просто: при рождении второго малыша семья сможет воспользоваться льготным периодом на полтора года. При этом первые выплаты по кредиту начнутся только после того, как ребёнку исполнится семь месяцев.

Инициаторы законопроекта уверены: такая мера не только облегчит финансовую нагрузку на родителей, но и станет дополнительным стимулом для повышения рождаемости в стране. Семьи смогут более уверенно планировать своё будущее, не беспокоясь о своевременных выплатах по ипотеке в период, когда особенно важны забота о малыше и адаптация к новому жизненному этапу.