В России изменят условия для получения ипотеки — когда они начнут действовать и кого коснутся

Ограничения коснутся льготной ипотеки Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

В России с 1 февраля 2026 года изменятся условия для получения семейной ипотеки. Теперь, чтобы взять льготный заем в банке под 6%, супруги должны стать созаемщиками. Как отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, новые требования ограничат количество таких кредитов на одну семью.

«Вводится принцип „одна семья — одна льготная ипотека“. Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем. Если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей», — цитирует ТАСС слова депутата.

По его словам, в России с 2023 года действует правило, что если на одного из супругов уже оформлена семейная ипотека, то второй такой же льготный заем человеку не выдавали. Теперь же под это ограничение попадет вся семья целиком — оформить несколько льготных кредитов на разных супругов будет запрещено.