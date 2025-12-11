Семьи с детьми смогут получать с 2026 года почти 90 тысяч рублей ежегодно — кому ждать новой выплаты и когда придут деньги

В 2026 году семьи с детьми смогут рассчитывать на новую выплату, причем весомую. Им можно будет вернуть почти 90 тысяч рублей, воспользовавшись так называемым семейным налоговым вычетом. Подробнее о программе рассказал президент России Владимир Путин.
«Право на неё (новую выплату — прим. ред.) получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчётная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернётся в семью», — сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам.
Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство. В среднем по России в 2024 году его величина составляет 15 453 рубля. В 2025 году прожиточный минимум поднимется до 17 733. Однако от региона к региону эта сумма меняется, а налоговая будет брать за основу прожиточный минимум в субъекте проживания.
Рассчитывать на нее смогут родители, чьи дети не достигли 18-летнего возраста (или 23 лет, если они обучаются на очной форме в учебном заведении). При этом получение льгот не повлияет на другие выплаты.
Чтобы получить деньги, нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября следующего года.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила Городским медиа, что семье из четырех человек, чей среднемесячный доход за год на человека не превысил 1,5 прожиточного минимума, можно будет получить до 7% от уплаченного НДФЛ. Фактически для них ставка по доходам будет 6%.
Сам расчет будет выглядеть так. С учетом возросшего в 2025 году прожиточного минимума семья из четырех человек должна получать в месяц максимум 106 396 рублей, или 1 276 752 рубля в год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.