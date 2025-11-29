«Даже кормовая рыба дороже курицы!» Почему не только красная икра и лосось, но и минтай становится роскошью

Экспертов удивляет культ красной и черной икры, хотя едят ее в России очень мало

Российский рынок в преддверии Нового года готовится к очередному витку роста цен. Конечно, на традиционные праздничные деликатесы. Доцент РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что к Новому году цены на красную икру в России могут достигнуть отметки почти в 10 тысяч рублей за кило. Красная рыба, по подсчетам Ильяшенко, будет стоить 1,4 тысячи рублей.

Хотя, по словам доцента, темпы роста цен на икру в этом году будут ниже рекордных показателей прошлого года, абсолютные значения приближаются к историческим максимумам, делая традиционный новогодний продукт всё более роскошным угощением.

Предоставленные по запросу MSK1.RU данные сервиса «Ценозавр» показывают, что средняя цена на фасованную красную икру за год даже незначительно снизилась — на 5,7%, составив 956 рублей за баночку (90–100 граммов). Это как раз может свидетельствовать о корректировке цен вне пиковых сезонов.

Вице-президент, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в беседе с MSK1.RU подтвердил, что рост цен на красную икру и красную рыбу перед Новым годом, конечно, будет. Но потом цены пойдут вниз.

— Как обычно, знаете, предновогоднюю неделю люди с круглыми глазами вспоминают, что завтра Новый год, начинают бегать по магазинам, покупать за любые цены, — говорит Фомин. — Но ажиотаж заканчивается предпраздничный, и всё начинает возвращаться обратно. Так что этот год, скорее всего, не будет исключением. Икры, в принципе, в этом году вполне достаточно произведено. Больше, чем в прошлом году, на 30%, то есть объективных предпосылок нет для существенного роста цен».

Сравнивая с прошлой зимой, Фомин подчеркивает, что тогда ситуация была «гораздо сложнее, все прекрасно понимали, что будет дорого всё». А вот интерес к ценам на красную икру эксперт считает странным, учитывая мизерный уровень ее потребления.

— Если разделить всю красную икру на наше население, то у нас ее съедается 100 граммов на человека в год. По сути, всего одна баночка. Но как много разговоров о ней! У меня такое впечатление, что, кроме красной икры, у нас народ ничего больше не интересует!

А что в России с другими морепродуктами — настоящими, народными, которые едят все? Всё очень и очень печально… По данным сервиса «Ценозавр», предоставленным MSK1.RU, за последний год цены на большинство видов рыбы и морепродуктов продемонстрировали гигантский рост. Намного выше инфляции (по версии Центробанка).