Бензин станет дешевле, но не для всех — как хотят исправить ситуацию с ценами

В России хотят ввести льготы на бензин для отдельных групп жителей. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Минэнерго России поддержало идею изменить способ расчета цен на бензин на заправках. Сейчас цены рассчитываются с учетом общего роста цен на товары и услуги для обычных людей. Минэнерго предлагает использовать другой способ расчета, который будет учитывать расходы нефтяных компаний более точно.

«Социальную значимость цен на топливо отрицать нельзя. Так может быть рассмотреть варианты по аналогии с иными чувствительными отраслями? Так, жилищно-коммунальное хозяйство предоставляет меры поддержки множеству льготников: от ветеранов труда до многодетных семей. В электроэнергетике с этого года действуют три диапазона потребления с разными ценами» — так Станкевич прокомментировал ТАСС идею перехода на композитный индекс инфляции для розничных цен на топливо вместо индекса потребительских цен (ИПЦ).

По словам Станкевича, сама инициатива заслуживает всестороннего рассмотрения и взвешенной оценки. Он напомнил, что в отличие от некоторых других видов деятельности, государство не устанавливает конкретные правила, по которым должны определяться цены на производство и продажу бензина и дизельного топлива.

Также он подчеркнул, что в этом году цены на товары сильно колебались, что видно по их резким изменениям на биржах и в магазинах. Это снова заставило задуматься о том, насколько хорошо работает система управления этой отраслью.

На прошлой неделе предложили на год заморозить цены на бензин марок АИ-92, АИ-95, а также на дизельное топливо. Подробности об этом вы можете узнать здесь.