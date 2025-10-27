НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Семейная ипотека под угрозой: Минфин меняет правила льготных кредитов на жилье

Новые правила начнут работать с 1 февраля 2026 года

33
По новым правилам, супруги больше не смогут оформлять льготную ипотеку каждый на себя отдельно | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

По новым правилам, супруги больше не смогут оформлять льготную ипотеку каждый на себя отдельно

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Оба супруга теперь будут обязаны стать созаемщиками по кредиту. Оформлять два кредита на каждого из супругов запретят с 1 февраля 2026 года. Минфин вводит новые правила предоставления семейной ипотеки, но есть некоторые исключения.

«По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика — гражданина Российской Федерации… и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации», — говорится в документе.

Сейчас семья может оформить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Но с 1 февраля 2026 года супруги больше не смогут оформлять льготную ипотеку каждый на себя отдельно. Кроме того, будет запрещено привлекать третьих лиц в качестве доноров.

Банки будут рассчитывать и учитывать долговую нагрузку исходя из совокупных доходов и обязательств обоих партнёров. Из-за этого число отказов в выдаче ипотеке для семей с большим количеством долгов может увеличиться.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
