Семейная ипотека под угрозой: Минфин меняет правила льготных кредитов на жилье

По новым правилам, супруги больше не смогут оформлять льготную ипотеку каждый на себя отдельно Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Оба супруга теперь будут обязаны стать созаемщиками по кредиту. Оформлять два кредита на каждого из супругов запретят с 1 февраля 2026 года. Минфин вводит новые правила предоставления семейной ипотеки, но есть некоторые исключения.

«По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика — гражданина Российской Федерации… и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации», — говорится в документе.

Сейчас семья может оформить две ипотеки, если в сделке участвует только один из супругов. Но с 1 февраля 2026 года супруги больше не смогут оформлять льготную ипотеку каждый на себя отдельно. Кроме того, будет запрещено привлекать третьих лиц в качестве доноров.