Тарифы на вывоз мусора взлетят в 10 раз: операторы предупредили о сложностях

Мусор приходится вывозить все дальше Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Плата за вывоз мусора в России может вырасти в десять раз, если не начнут строить мусороперерабатывающие заводы. Об этом предупредили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Согласно их данным, в стране наблюдается дефицит мощностей по переработке отходов объемом 14 млн тонн в год. Строить новые полигоны выгоднее экономически, но для них уже нет места. В то же время везти отходы все дальше — слишком дорого.

«Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять», — заявил руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков.

В компании предполагают, что сложившаяся ситуация в конечном итоге приведет к тому, что плата станет неподъемной для многих людей.