Экономика Тарифы на вывоз мусора взлетят в 10 раз: операторы предупредили о сложностях

В стране дефицит мощностей по переработке отходов

231
Плата за вывоз мусора в России может вырасти в десять раз, если не начнут строить мусороперерабатывающие заводы. Об этом предупредили в Российском экологическом операторе (РЭО).

Согласно их данным, в стране наблюдается дефицит мощностей по переработке отходов объемом 14 млн тонн в год. Строить новые полигоны выгоднее экономически, но для них уже нет места. В то же время везти отходы все дальше — слишком дорого. 

«Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять», — заявил руководитель департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков.

В компании предполагают, что сложившаяся ситуация в конечном итоге приведет к тому, что плата станет неподъемной для многих людей. 

В Минпромторг считает, что ставка экологического сбора, деньги от которого пойдут на новые мощности по переработке, уже завышена, и компании переплачивают за утилизацию своих товаров, пишет «Российская газета». 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Вывоз мусора РЭО Тариф Мусорный полигон
Комментарии
4
с++
26 минут
Китай вроде закупает мусор, они понастроили мусороперерабатывающих заводов и теперь они не загруженные простаивают.. издержки плановой экономики)
Гость
11 минут
либералы считают, что наша страна нищая, 80% людей перебиваются с хлеба на воду. так откуда мусор? от хлеба и воды мусора нет.
Читать все комментарии
