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Экономика «Большое сокращение рабочих, людей переводят на четырехдневку». Что стоит за цифрами о росте промышленности

«Большое сокращение рабочих, людей переводят на четырехдневку». Что стоит за цифрами о росте промышленности

Почему вдруг стали не нужны специалисты, когда еще вчера был дефицит кадров, и что происходит на рынке труда

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7 комментариев
Рабочие стали не нужны? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРабочие стали не нужны? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рабочие стали не нужны?

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Официальная статистика рапортует о росте промышленного производства в России на 1,4% в первом полугодии и на 2% в июне. Однако за этими цифрами скрывается тревожная картина «управляемого охлаждения» гражданских отраслей экономики, которое всё сильнее ощущают на себе предприятия и работники.

Аналитический центр ЦМАКП, близкий к федеральному правительству, отмечает, что без учета оборонки снижение выпуска в среднем составляет 0,3% в месяц с начала года.

То есть без учета оборонки российская промышленность падает. При этом особенно сильно падает выпуск в автопроме и производстве базовых стройматериалов, таких как цемент.

Комментарии читателей Городских медиа подтверждают плачевную картину. Люди жалуются на сокращения, полудохлое производство, малое количество заказов и перевод на четырехдневную рабочую неделю. Зарплаты не индексируются, персонал отправляют в вынужденные отпуска. Причем, судя по комментариям, даже на некоторых предприятиях ВПК ситуация не выглядит радужной: заказы нестабильны, а зарплаты не растут. Люди говорят о массовых сокращениях кадров при их полном дефиците.

Вот лишь некоторые комментарии людей, работающих в разных отраслях, на сайтах Городских медиа.

Оборонка. «Производство стоит полудохлое. Заказов мало, многие перешли на четырехдневку с трехсменных графиков и пятидневки, чувствуете разницу? Говорю на своем личном примере. Отправить старались всех в отпуск летом и весной, заказы то есть, то нет. В прошлом году сидели на работе безвылазно и ни одной неполной смены не было, в этом году у меня целая смена из двух дней — в молоко».

Атомная промышленность. «Работаю в одном из ФГУП [крупной госкомпании], большое сокращение по всем филиалам в России, цель — оптимизация и сокращение расходов, на людей всё равно, даже если ты много лет в отрасли».

Высшая школа. «Начальница в одном из вузов сказала, мол, не нравится вам работа с зарплатой в МРОТ, 22 440 рублей, идите в „Пятерочку“ на кассу работать с вашим высшим образованием. А я на ваше место приведу знакомую девочку, которая из декрета не знает, куда идти. За забором точно на наши места с такой копеечной смешной зарплатой народ не толпится!»

«У меня тетя и дядя в [одном из городов Сибири], когда производство накрылось, тетя только уборщицей смогла в администрацию устроиться. Рабочая профессия — билет в никуда, если твой завод закроется».

Школьное образование. «В школах уже давно так делается: вместо найма двух учителей скидывают на одного две смены, два классных руководства и т. д. Эффективности никакой не видно, только перегруз и выгорание, зато директору в 1,5 раза денег больше остается».

— Кризис — не фигура речи, а вполне конкретное состояние экономики, которое характеризуется среди прочего безработицей, — комментирует читательские истории член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов. — Конечно, здорово выручают самозанятость и платформенная занятость: они перенаправляют людей не на биржу труда, а в новые сферы экономики. Но возможности самозанятости не безграничны: не могут же все стать самозанятыми, как не могут все выращивать одни яблоки. Это, конечно, полезный фрукт, но питаться только им невозможно.

— Но может ли одна самозанятость «переварить» миллионы людей, которые заняты в промышленности? Что вообще, как думаете, будет с российскими заводами?

— Ну вы же сами знаете новости: ГАЗ и АВТОВАЗ переходят на четырехдневку, чтобы не сокращать людей. Но затоваривание продукции АВТОВАЗа беспрецедентное за всю его историю. И это ведь одни из крупнейших работодателей страны, продукция которых всё же имеет спрос, ниже желаемого, но имеет.

Еще нюанс: капитализация «Газпрома» теперь уступает капитализации производителя китайских игрушек Лабубу. Что, мир перестал отапливаться газом и перешел на игрушки? Нет, но потребность у мировой экономики в природном газе резко сократилась. А у нас это главный продукт экспорта. В нормальной ситуации избыток энергоресурсов направляют на внутреннее производство, раз не получается продать топливо на внешнем рынке. А у нас производство, наоборот, сокращают!

— И почему так происходит? Может, причина, в падении платежеспособного спроса?

— Конечно! Но тут же вопрос: почему падает платежеспособность? Ведь Центробанк рапортует о росте спроса, Минпром — о подъеме в машиностроении… А реальное производство не растет. В СССР 85% ВПК выпускал продукцию двойного назначения или вообще гражданскую. Все тракторные заводы делали танки, но и трактора тоже! И ни один трактор не простаивал — в колхозах только и кричали: «Давай-давай!» А сейчас на полях техника — сплошь импортная. А наша где? А она не востребована!

И вот пока производство проседает, «лишние кадры» идут на маркетплейсы, то есть обеспечивают сбыт товаров китайской промышленности, цены на которые, кстати, у нас почему-то весьма доступные. Может, мы просто ничего не умеем, руки кривые? Нет, вот пример: китайская Sigma шьет очень приличные кроссовки… в Пскове. И продает их нам же, но уже, разумеется, как китайские. И таких примеров хватает. Так что проблема не в рабочих или качестве производства — проблема в управлении.

У вас на работе есть сокращения?

Нет, но материально становится сложнее
Есть
Сократили рабочую неделю
Всё хорошо, зарплату подняли
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Комментарии
7
Гость
41 минута
25 лет побед телевизора над реальностью
Гость
6 минут
Кризис начинается. Слова с делами расходятся. Но нам не привыкать.
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