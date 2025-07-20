В России вновь повысят пенсии: что известно о новой индексации

Индексация выплат коснется всех, кто получает пенсию от силовых структур Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Индексация пенсий военных произойдет уже этой осенью. Подробности о новом повышении рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности», — отметил депутат.

По информации Говырина, изначально планировалось повысить эти суммы на 4,5%, но из-за увеличения макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий в этом году был принят и подписан новый закон, в котором закрепили повышение военных пенсий до 7,6% с 1 октября. Сейчас изменение уже действует на уровне федерального закона, ждут только решения правительства России, которое официально утвердит новые оклады в документах министерств.

Увеличение пенсионных выплат на 7,6% коснется всех, кто получает пенсию от силовых структур. Это включает бывших военнослужащих Министерства обороны, которые ушли в отставку по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в результате сокращения штата. Также это касается сотрудников органов внешней разведки и некоторых категорий работников прокуратуры и Следственного комитета, если их пенсии рассчитываются по правилам, установленным для военнослужащих.

«Также индексация коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии. На практике перерасчет будет произведен автоматически органами Социального фонда России после утверждения обновленных окладов и внесения соответствующих данных ведомствами», — уточнил депутат.

Прибавка, скорее всего, составит ровно 7,6% от установленного размера военной пенсии, если в новом постановлении правительства будет такая сумма. Например, если пенсионер получает 25 тысяч рублей, то после индексации его выплаты увеличатся на 1900 рублей и составят 26 900. Если пенсия составляет 30 тысяч рублей, то к ним прибавятся еще 2280 рублей, итого — 32 280 рублей. При 40 тысячах рублей — 3040 рублей (итого — 43 040), при 50 тысячах — 3800 рублей (итого — 53 800).