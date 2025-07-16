В России настаивают на индексации пенсий каждые три месяца

Ежеквартальная индексация пенсий поможет поддержать старшее поколение Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

В России предлагают ввести ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы их размер не отставал от роста цен. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«При текущей системе, когда индексацию рассчитывают от инфляции прошлого года, размер пенсии обречен всё больше отставать как от роста цен, так и от роста зарплат. Последний скачок тарифов ЖКХ делает этот разрыв катастрофичным. Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — сказал Миронов ТАСС.

Также депутат призвал не думать, что «инфляция встанет» после повышения тарифов на коммунальные услуги. По мнению Миронова, затраты на ЖКУ «раскрутят новую спираль подорожания всего вокруг».

В первую очередь это может сильно ударить по пенсионерам. А ежеквартальная индексация пенсий поможет поддержать старшее поколение, особенно в период роста тарифов на ЖКХ.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги. Поводом для проверки стали публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан. Подробнее об этом мы писали здесь.