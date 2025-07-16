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Экономика В России настаивают на индексации пенсий каждые три месяца

В России настаивают на индексации пенсий каждые три месяца

Предложение уже обсуждают в Госдуме

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6 комментариев
Ежеквартальная индексация пенсий поможет поддержать старшее поколение | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RUЕжеквартальная индексация пенсий поможет поддержать старшее поколение | Источник: Дарья Шутова / MSK1.RU

Ежеквартальная индексация пенсий поможет поддержать старшее поколение

Источник:

Дарья Шутова / MSK1.RU

В России предлагают ввести ежеквартальную индексацию пенсий, чтобы их размер не отставал от роста цен. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«При текущей системе, когда индексацию рассчитывают от инфляции прошлого года, размер пенсии обречен всё больше отставать как от роста цен, так и от роста зарплат. Последний скачок тарифов ЖКХ делает этот разрыв катастрофичным. Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — сказал Миронов ТАСС.

Также депутат призвал не думать, что «инфляция встанет» после повышения тарифов на коммунальные услуги. По мнению Миронова, затраты на ЖКУ «раскрутят новую спираль подорожания всего вокруг».

В первую очередь это может сильно ударить по пенсионерам. А ежеквартальная индексация пенсий поможет поддержать старшее поколение, особенно в период роста тарифов на ЖКХ.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги. Поводом для проверки стали публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан. Подробнее об этом мы писали здесь.

Кроме того, россияне могут получать скидку на оплату услуг ЖКХ от 30%. Однако она доступна не всем. Подробности об этом мы рассказывали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Пенсионеры Индексация ЖКХ Рост тарифов
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Комментарии
6
Гость
1 час
А повышение цен при этом будет каждую неделю?
Гость
1 час
Мы, в труднейших условиях, сохраняем вполне действующую, одну из лучших в мире пенсионную систему. Слава Правительству! Любая модернизация должна быть крайне осторожной.
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