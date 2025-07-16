НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

вос.

 748мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 91,15
Причина закрытия популярного ночного клуба
Прогноз погоды на вторую половину лета
Не попасть в 10-й класс
Скелет в лесу
Почему пожелтели листья на деревьях
Опасное растение в городе
Новая дорога в Ярославле
Медведь у села
Обзор цен на ягоды на рынках
Можно ли купаться на Прусовских
Экономика Выплаты вместо земли: в России предлагают упростить жизнь многодетным семьям

Выплаты вместо земли: в России предлагают упростить жизнь многодетным семьям

Денежная компенсация даст семьям свободу выбора

254
1 комментарий
Также вместо участка таким многодетные семьи могут получить и другие виды помощи от государства | Источник: Илья Бархатов / 74.RUТакже вместо участка таким многодетные семьи могут получить и другие виды помощи от государства | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Также вместо участка таким многодетные семьи могут получить и другие виды помощи от государства

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

Депутаты предложили выплачивать многодетным семьям компенсации не менее одного миллиона рублей вместо земельного участка, который государство должно предоставлять им для строительства жилья. С такой инициативой выступили представители фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.

Если у человека трое или больше детей, то по закону он может бесплатно получить участок земли. Это регулируется законами каждого региона России. Вместо участка таким людям могут предложить другие виды помощи от государства.

Депутаты предлагают зафиксировать возможность денежной компенсации на федеральном уровне в размере одного миллиона рублей, чтобы эта мера поддержки была доступна каждой многодетной семье. Эксперты провели анализ рынка земельных участков и тоже пришли к выводу, что размер компенсации необходимо увеличить.

По словам Миронова, регионы выделяют такие участки для многодетных семей, но чаще всего они расположены в неудобных местах, без коммуникации и находятся далеко от населенных пунктов.

«Прикинув затраты на строительство дома и приведение участка в порядок, люди понимают, что стоить всё это будет дорого, и отказываются от земли. В этом случае некоторые регионы выплачивают им компенсацию в размере 200–250 тысяч рублей, а мы предлагаем распространить этот опыт на всю страну, увеличив размер выплат в несколько раз», — сказал лидер партии.

Финансировать программу, по его словам, предлагается за счет федерального бюджета, а правительству России дать возможность устанавливать порядок предоставления единовременной денежной выплаты.

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев подчеркнул, что главная цель этой программы — сделать поддержку многодетных доступнее. Он отметил, что поиск подходящего участка часто превращается в сложных процесс. А денежная компенсация позволит семьям самостоятельно решить, как лучше использовать эти средства. Например, улучшить жилищные условия или направить деньги на другие важные нужды, передают РИА Новости.

В России вводятся пособия, упрощают порядок их получения, увеличивают налоговые вычеты, пенсии и МРОТ, чтобы улучшить качество жизни граждан. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Подробности о том, какие изменения уже начали работать, мы рассказали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Госдума Депутаты Выплаты Земельный участок Многодетные семьи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
59 минут
За третьего ребенка выдавайте жилье, тогда будет стимул
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
Каким получился заключительный сезон «Игры в кальмара»: разбор со спойлерами
Кирилл Титов
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление