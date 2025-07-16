Выплаты вместо земли: в России предлагают упростить жизнь многодетным семьям

Также вместо участка таким многодетные семьи могут получить и другие виды помощи от государства Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Депутаты предложили выплачивать многодетным семьям компенсации не менее одного миллиона рублей вместо земельного участка, который государство должно предоставлять им для строительства жилья. С такой инициативой выступили представители фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.

Если у человека трое или больше детей, то по закону он может бесплатно получить участок земли. Это регулируется законами каждого региона России. Вместо участка таким людям могут предложить другие виды помощи от государства.

Депутаты предлагают зафиксировать возможность денежной компенсации на федеральном уровне в размере одного миллиона рублей, чтобы эта мера поддержки была доступна каждой многодетной семье. Эксперты провели анализ рынка земельных участков и тоже пришли к выводу, что размер компенсации необходимо увеличить.

По словам Миронова, регионы выделяют такие участки для многодетных семей, но чаще всего они расположены в неудобных местах, без коммуникации и находятся далеко от населенных пунктов.

«Прикинув затраты на строительство дома и приведение участка в порядок, люди понимают, что стоить всё это будет дорого, и отказываются от земли. В этом случае некоторые регионы выплачивают им компенсацию в размере 200–250 тысяч рублей, а мы предлагаем распространить этот опыт на всю страну, увеличив размер выплат в несколько раз», — сказал лидер партии.

Финансировать программу, по его словам, предлагается за счет федерального бюджета, а правительству России дать возможность устанавливать порядок предоставления единовременной денежной выплаты.

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев подчеркнул, что главная цель этой программы — сделать поддержку многодетных доступнее. Он отметил, что поиск подходящего участка часто превращается в сложных процесс. А денежная компенсация позволит семьям самостоятельно решить, как лучше использовать эти средства. Например, улучшить жилищные условия или направить деньги на другие важные нужды, передают РИА Новости.