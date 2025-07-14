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Экономика Кризис-2025 «Над нами проводят эксперимент»: профессор экономики назвал «точку невозврата» при снижении процентов по банковским вкладам

«Над нами проводят эксперимент»: профессор экономики назвал «точку невозврата» при снижении процентов по банковским вкладам

Игорь Бельских считает, что к снижению доходности по срочным вкладам надо готовиться заранее

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Деньги на кредиты и прочие проекты банки черпают из вкладов горожан, стараясь как можно меньше за них платить | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДеньги на кредиты и прочие проекты банки черпают из вкладов горожан, стараясь как можно меньше за них платить | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Деньги на кредиты и прочие проекты банки черпают из вкладов горожан, стараясь как можно меньше за них платить

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Крупнейшие банки России один за другим начали активно снижать доходность по вкладам, делая всё более низкими проценты по срочным вкладам. Особенно быстро это начало происходить после недавнего решения Центробанка снизить ключевую ставку. При каких условиях ситуация со срочными вкладами достигнет «точки невозврата» и почему к ней стоит готовиться заранее, нашим коллегам из V1.RU рассказал профессор, доктор экономических наук и автор телеграм-канала »Ваш карман и тренды рынка» Игорь Бельских.

«Чем ниже ставка по вкладам, тем выгоднее банкам»

Профессор Игорь Бельских говорит, что между ключевой ставкой и доходностью вкладов есть самая прямая взаимосвязь.

«Если ставка ЦБ снижается на 1–2%, то доходность вкладов снижается еще более ускоренными темпами, — говорит Игорь Бельских. — Это происходит потому, что банки прогнозируют еще большее снижение ключевой ставки и пытаются извлечь из этой ситуации для себя максимальную выгоду. Ведь для банков единственным источником фондирования, то есть получения денег для проектов, программ и кредитов, являются деньги населения и фирм. Они, как правило, размещаются на депозиты — вклады. Если происходит снижение ставки, то банки получают дешевый ресурс: чем ниже ставка по вкладам, тем им выгоднее».

<p>Игорь Бельских</p><p>Игорь Бельских</p>

Банки крайне заинтересованы в ускоренном снижении доходности наших вкладов.

Игорь Бельских

профессор, доктор экономических наук

Профессор считает, что минимальный процент по вкладам, позволяющий хоть немного сберечь и приумножить деньги, должен превышать инфляцию на 6% и больше. Учитывая, что официальная инфляция в среднем остается на уровне 9%, соответственно, минимальная доходность вкладов должна быть не меньше 15%. Поэтому сейчас актуальной основной стратегией, по мнению профессора Бельских, всё еще остаются краткосрочные вклады на 3–4 месяца.

«Такие вклады еще достаточно выгодны, чтобы получить доход, достичь своих целей, ну а потом закрыть позицию, возможно, найдя какую-то альтернативу, — говорит Игорь Бельских. — Хорошим вариантом сейчас считаются вклады с доходностью 17,9%. При этом на рынке есть и более доходные вклады с разными условиями, например, страхованием жизни и другими интересными опциями. Но я советую людям выбирать простые решения».

<p>Игорь Бельских</p><p>Игорь Бельских</p>

Пока ставка остается достаточно высокой, вклады надо открывать и этой ситуацией пользоваться. У нас есть еще несколько месяцев, чтобы получить высокий уровень дохода.

Игорь Бельских

профессор, доктор экономических наук

«Дальше будут следить, куда пойдет народ с деньгами»

Ситуация, при которой доходность вкладов падает вслед за ключевой ставкой, делает всё более актуальными вопросы: «Как сберечь свои деньги? Куда вкладывать? Есть ли альтернативы?»

«Больших альтернатив у нас нет», — говорит Игорь Бельских. — Мы можем говорить о вариантах покупки недвижимости, приобретения валюты, государственных или коммерческих облигаций, возможности выходить на рынок акций или заняться другими интересными проектами. Например, открыть предпринимательское дело, вложиться в криптовалюту или поискать что-то еще.

<p>Игорь Бельских</p><p>Игорь Бельских</p>

Массовое решение для населения найти сложно потому, что люди просто не владеют информацией, куда им бежать и что там делать.

Игорь Бельских

профессор, доктор экономических наук

В свою очередь профессор Бельских признается, что нашел для себя три направления перенаправления сбережений, не находящихся сейчас на срочных вкладах:

  • первое направление — это рынок акций. Был дивидендный период, и я купил небольшой пакет акций, чтобы получить дивиденды. Заодно я рассчитываю, что в дальнейшем акции подорожают и принесут мне прибыль;

  • второе направление — я купил в свой портфель ряд выпусков высокодоходных облигаций федерального займа. Все ждут, что ключевая ставка будет снижаться, а в теле основная стоимость облигаций подорожает. Каждый день я получаю накопленный купонный доход;

  • третий вариант на лето — купил небольшое количество конвертируемой валюты для отдыха: доллары, евро в равных пропорциях.

Игорь Бельских отмечает, что воспользоваться всеми этими решениями граждане вряд ли смогут. Если у человека нет брокерского счета и он никогда не был на бирже, приобретение акций и облигаций станет для него авантюрой, а вот валюту купить может каждый.

«Риск потерять огромные суммы станет колоссальным»

По словам Игоря Бельских, у руководителей банков и экспертов пока нет четкого ответа на вопрос, что будут делать жители России, если доходность вкладов перестанет их удовлетворять.

Уже совсем скоро на вкладах много будет на заработать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUУже совсем скоро на вкладах много будет на заработать | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Уже совсем скоро на вкладах много будет на заработать

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

«Ответов нет ни у экспертов, ни у ЦБ. Возможное поведение вкладчиков сейчас активно обсуждается на конференциях, заседаниях, — рассуждает Игорь Бельских. — На самом деле, мне кажется, что над нами сейчас идет экономический эксперимент. Ставку будут снижать, доходы будут падать, а дальше произойдет отслеживание, куда пойдет народ с деньгами».

Игорь Бельских прогнозирует, что до конца года доходность по вкладам не упадет ниже 14–15%. А вот критической, по его мнению, ситуация с банковскими срочными вкладами станет, когда доходность опустится до уровня 12%.

«При таких условиях люди массово побегут забирать деньги у банков, чтобы спасти свои сбережения. На самом деле надо постоянно искать альтернативу, чтобы не доводить до критической ситуации, — прогнозирует Бельских. — Если доходность упадет ниже 12%, риск потерять огромные суммы станет колоссальным. Доходность ниже 10% — это уже своеобразная „точка невозврата“, когда инфляция практически полностью сожжет сбережения граждан. Важно не дожидаться этого момента и думать, как сберечь деньги сейчас».

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Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
Вклад Банковский вклад Срочный вклад Депозит Доходность
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