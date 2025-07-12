Кто автоматически получит увеличенные выплаты в августе — список

Перерасчет пенсий происходит автоматически Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Если пенсионер, которому исполнилось 80 лет, в июле получил первую группу инвалидности и уволился с работы, то в августе он автоматически получит увеличенную выплату. Рассказываем, кого еще ждет прибавка к пенсии в августе, в материале.

«Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся. Причиной этому может стать то, что в июле в жизни некоторых из них произошли те самые события, которые законом определены как основания для пересмотра размеров пенсий», — рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Удвоенную фиксированную выплату чаще всего получают граждане, достигшие 80-летнего возраста. По словам депутата, размер базовой фиксированной части на 2025 год составляет 8907 рублей 70 копеек, и при достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек.

Гаврилов отметил, что перерасчет происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе.

«Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр», — рассказал он.

Еще одним основанием для получения удвоенных выплат является установление первой группы инвалидности. Если гражданин получил соответствующее медицинское решение в июле, то с августа он будет получать удвоенную фиксированную выплату, вне зависимости от возраста.

«Это означает прибавку более чем на 8900 рублей, а если у человека есть иждивенцы, сумма может быть еще выше. Доплата за иждивенцев составляет 2969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи, максимум — за троих», — пояснил депутат.

Август также важен для тех, кто уволился с работы в июле и ушел на пенсию. В этом случае гражданин переходит на полный объем выплат, включая те индексации, которые не применялись во время его трудовой деятельности.

«Закон устанавливает, что перерасчет производится с месяца, следующего за месяцем увольнения, а значит, именно в августе уволившиеся в июле получат пересчитанную пенсию. Правда, фактическое получение может быть сдвинуто на один-два месяца из-за сроков обработки данных, но выплата начисляется с момента возникновения права», — предупредил Гаврилов.

Еще депутат напомнил, что в августе не ожидается общего повышения выплат для всех пенсионеров, но этот месяц может принести заметные изменения для некоторых категорий получателей пенсии.

«Это период, когда в силу вступают заранее установленные законом правила: событие происходит в одном месяце — деньги добавляются в следующем. Система всё считает сама: если в базе уже есть сведения, что в июле произошли изменения, перерасчет будет сделан автоматически», — добавил эксперт.

При этом людям не придется каждый раз что-то подтверждать, достаточно лишь, чтобы данные поступили в фонд. Если условия надбавки учтены, то пенсия в августе пересчитается сама, передает РИА Новости.