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Экономика Россиянам положена скидка на оплату ЖКХ от 30 до 50%. Но не всем

Россиянам положена скидка на оплату ЖКХ от 30 до 50%. Но не всем

Она начисляется автоматически

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Чаще всего регионы делают скидку больше | Источник: Илья Бархатов / 74.RUЧаще всего регионы делают скидку больше | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Чаще всего регионы делают скидку больше

Источник:
Илья Бархатов / 74.RU

Скидку на оплату услуг ЖКХ от 30% могут получить многодетные семьи. О том, как это сделать, рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В России предусмотрены льготы по ЖКХ для многодетных семей, они могут включать различные виды помощи. Так, многодетные семьи могут получить скидку на оплату ЖКУ, размер которых устанавливается региональными властями. Минимальный размер скидки установлен федеральным законом, он составляет 30%», — рассказал эксперт.

По словам Колунова, чаще всего регионы делают скидку больше. Например, в Подмосковье она может достигать половины стоимости оплаты — 50%. Такая скидка начисляется автоматически, как только семья становится многодетной.

Еще многодетным семьям во многих регионах можно не платить за содержание жилого помещения полностью или частично.

В России продолжается работа по улучшению качества жизни граждан, вводятся пособия, упрощается порядок их получения, увеличиваются налоговые вычеты, пенсии и МРОТ. О новых инициативах депутатов мы рассказали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ ЖКУ Оплата Скидка Многодетная семья
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