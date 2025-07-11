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Экономика Дороги и транспорт Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах. Есть несколько способов

Россиянам рассказали, как сэкономить на авиабилетах. Есть несколько способов

Они помогут сэкономить до половины стоимости авиабилета

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3 комментария
Бронирование авиабилетов за границу и по России отличается | Источник: Ирина Шарова / 72.RUБронирование авиабилетов за границу и по России отличается | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Бронирование авиабилетов за границу и по России отличается

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Покупая билеты за границу или по России, нужно знать несколько правил. Значительно сэкономить на билетах за рубеж можно, если купить их за месяц до вылета или раньше, а вот по России такая схема особо не работает. Разбираемся, как сэкономить на авиабилетах, в материале.

«Главные выводы: для международных и курортных направлений выгоднее бронировать за месяц и раньше — экономия до половины стоимости билета. Для авиаперелетов между крупными городами России лучшие цены чаще всего бывают за 2–7 дней до вылета», — рассказал руководитель транспортных сервисов «Яндекс Путешествия» Александр Токмаков.

По данным анализа динамики цен на авиабилеты за первую половину 2025 года, на популярных зарубежных направлениях — Денпасар (Бали), Баку, Дубай — самые низкие цены, как правило, доступны при покупке билета за 29 и более дней до вылета. В апреле билет Москва — Денпасар за 29 дней до вылета стоил 56 401 рубль, а за день — 101 830 рублей. Таким образом, экономия при раннем бронировании составляет до 44%.

Представители сервиса «Яндекс Путешествия» отметили и исключения из общего правила. Например, билеты в Анталью лучше всего покупать за неделю до поездки. Перелет из Москвы до Антальи в июне за 29 дней до вылета стоил 27 554 рубля, а за неделю — 23 550 рублей. Экономия при покупке за неделю составила до 15%.

По информации Токмакова, на рейсах между крупными городами России минимальные цены чаще всего можно встретить, покупая билет в период от двух до семи дней до вылета, передает РИА «Новости».

«Иногда самые дешевые билеты действительно встречаются за сутки до вылета, но такие случаи крайне редки и не носят массового, предсказуемого характера (и в этих случаях цена за день до вылета не сильно ниже, чем за неделю)», — отметил эксперт.

Нередко случается, когда задерживают или отменяют рейсы. В таких случаях у авиаперевозчика и пассажира есть четкие обязанности и права. Ведь билет — это не просто бумажка, а договор: вы оплатили перелет, значит, компания обязана доставить вас вовремя и с нужным уровнем сервиса. В каких случаях можно вернуть полную стоимость билета и какая положена компенсация за неудобства, мы рассказали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Авиабилет Экономия Экономика Самолет Отпуск
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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Не летать. Других способов нет.
Гость
14 минут
Скоро будет клуб кино путешественников Люди простые люди просили умоляли об этом!
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