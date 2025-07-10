Россиянам рассказали, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза, но есть нюанс

Пенсию можно увеличить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россияне могут увеличить свой пенсионный коэффициент на 45%. Для этого нужно поработать дольше положенного, сообщили в Социальном фонде РФ.

Чтобы увеличить пенсионный коэффициент на 45%, нужно уйти на пенсию на пять лет позже. Таким образом, получится увеличить выплаты почти в 1,5 раза.

В этом году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля. Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно иметь 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом за год можно получить не более 10 пенсионных коэффициентов.

В июле некоторые категории пенсионеров получат значительную прибавку. Она будет доступна только после 80 лет, а также для инвалидов. Подробнее о том, кто из граждан получит повышение, а кому ждать индексации, мы рассказали в отдельном материале.