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Экономика Россиянам рассказали, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза, но есть нюанс

Россиянам рассказали, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза, но есть нюанс

Такой способ понравится не всем

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3 комментария
Пенсию можно увеличить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПенсию можно увеличить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пенсию можно увеличить

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Россияне могут увеличить свой пенсионный коэффициент на 45%. Для этого нужно поработать дольше положенного, сообщили в Социальном фонде РФ.

Чтобы увеличить пенсионный коэффициент на 45%, нужно уйти на пенсию на пять лет позже. Таким образом, получится увеличить выплаты почти в 1,5 раза.

В этом году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля. Чтобы выйти на пенсию по старости, нужно иметь 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом за год можно получить не более 10 пенсионных коэффициентов.

В июле некоторые категории пенсионеров получат значительную прибавку. Она будет доступна только после 80 лет, а также для инвалидов. Подробнее о том, кто из граждан получит повышение, а кому ждать индексации, мы рассказали в отдельном материале.

Также мы писали о том, почему россияне могут остаться без пенсий. В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. Почитайте о том, что можно сделать, если не хватает стажа для пенсии.

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Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
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Комментарии
3
Гость
2 часа
в масквабаде и кавказе пенсии итак больше
Гость
1 час
Какие только разводки придумывают для того чтоб не платить людям пенсию.
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