«Нужно знать все нюансы»: чем депозит отличается от банковского вклада — объясняем простыми словами

Банк — это современный сейф для разных активов: от наличных до слитков золота Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Пока ключевая ставка ЦБ высока, россияне массово несут деньги в банки. Но что они открывают, депозит или вклад? Оказывается, это не синонимы, а инструменты с разными возможностями, рисками и доходностью. Чем банковский депозит принципиально отличается от вклада, какие активы можно доверить банку, кроме денег, и как не прогадать с прибылью — в материале наших коллег из NGS.RU.

Вклад и депозит: различия

По сути, вклад — это всегда деньги, переданные банку человеком для получения дохода в виде процентов. Депозит — понятие гораздо более широкое. Это передача банку (или другой финансовой организации) на хранение или для получения дохода любых ценностей — не только денег, но и драгоценных металлов в слитках или цифровом виде, ценных бумаг, ювелирных изделий, предметов искусства. Депозит могут открыть как частные лица, так и бизнес.

Главное отличие — в активах и целях. Вклад работает только с деньгами и всегда предполагает процентный доход. Депозит же может быть как доходным, так и расходным (аренда ячейки, за которую клиент платит банку). Ячейка часто служит для безопасного хранения ценностей или обеспечения сделок без начисления процентов.

Страховка Агентства страхования вкладов — ключевой фактор безопасности. Государство гарантирует возврат до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке при его крахе. Эта защита распространяется только на деньги, будь то вклад или денежный депозит. Она не покрывает риски по обезличенному металлическому счету (где доход зависит от рыночных скачков цен на металл) или содержимое сейфовых ячеек — здесь клиент несет риски сам.

«По факту вклад и депозит — это одно и то же. Просто у нас принято считать, что вклад — это именно деньги под проценты, а депозит — это именно для юридических лиц. Такая традиция», — объяснил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

Виды депозитов и вкладов

Депозиты классифицируют прежде всего по форме хранимого актива:

Денежный (банковский вклад) — самый распространенный. Деньги размещают на счете под процент. Бывают срочные (на конкретный срок с более высокой ставкой) и до востребования (бессрочные, с минимальной ставкой, но с возможностью снять деньги в любой момент). Обезличенный металлический счет (ОМС) — покупка «виртуального» золота, серебра и других драгметаллов по текущему курсу. Доход возникает при продаже металла, если его цена выросла. Проценты начисляются редко. Депозит драгметаллов в слитках или монетах — физическая покупка и хранение слитков в банке. Требует платы за хранение, доход — только от последующей продажи по возросшей цене. Сберегательный сертификат — ценная бумага, удостоверяющая право на вклад и проценты. Банковская ячейка — аренда физического сейфа для хранения любых ценностей. Доход не генерирует, это платная услуга хранения.

Банковские вклады же как подвид денежного депозита различаются по условиям управления средствами:

Сберегательный: нельзя пополнять или снимать до конца срока, но предлагает максимальную ставку. Хорошо подходит для «заморозки» суммы. Накопительный: можно пополнять, но обычно нельзя снимать. Ставка ниже, чем у сберегательного, но позволяет наращивать сумму. Гибрид: можно и пополнять, и частично снимать. Наиболее гибкий, но ставка самая низкая из срочных. С капитализацией процентов: начисленные проценты прибавляются к телу вклада, и в следующем периоде проценты начисляются уже на большую сумму. Это дает эффективную ставку выше заявленной номинальной. Рассчитывается по специальной формуле, учитывающей периодичность капитализации.

Что выгоднее, вклад или депозит

Выбирая инструмент, помните о «потолке» страховки АСВ — 1,4 миллиона рублей на человека в одном банке Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если ваша цель — сохранить и приумножить именно деньги, тогда банковский вклад — практически всегда оптимальный выбор. Он проще, понятнее, защищен страхованием АСВ до 1,4 миллиона рублей и приносит гарантированный процентный доход. Выбирайте вклад с капитализацией процентов и максимальной для ваших условий (срок, сумма, возможность пополнения и снятия) ставкой. Срочные вклады без возможности снятия обычно дают самый высокий доход.

Если же вы хотите инвестировать в драгоценные металлы, подойдет ОМС или депозит слитков. Но помните: это инвестиции, а не гарантированный доход. Цены на металлы колеблются, можно как заработать, так и потерять часть вложенного. Страховка АСВ тут не действует. Сам инструмент требует больше знаний и готовности к риску, чем простой вклад.

«Вклад под проценты защищен системой страхования вкладов. В металлах вы должны просто надеяться на рост цены — банк при этом придумает, как взять заработать на ваших сделках. Кроме того, люди потом сами будут в налоговой декларировать доходы от этих операций. Этим надо профессионально заниматься, знать все нюансы. Для обычных людей проще вклады, тем более там сейчас неплохие проценты», — высказал мнение Эдуард Коложвари.