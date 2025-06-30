В Госдуме придумали, как снизить цены на продукты. Объясняем механизм

На рассмотрение законопроект внесут 30 июня Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%. Инициативу предложил лидер «Справедливой России — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов, пишут РИА Новости.

«Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект предлагает снизить НДС на мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, а также морепродукты и так далее.

Миронов заявил, что за последние несколько лет в России произошел «нездоровый рост цен». Он привел данные Росстата, по которым в 2024 году инфляция составила менее 10%. Однако по его словам, они не отражают реального положения вещей, так как есть и продовольственная инфляция, а цены на продукты «живут своей собственной жизнью».

Политик отметил, что НДС — это косвенный налог, который включается в розничную стоимость товара, поэтому в первую очередь его оплачивают обычные покупатели.

«Соответственно, высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС — к их снижению, и мы знаем, что двухкратное уменьшение налога с 10 до 5 % по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания», — сказал Миронов.

Отмечается, что на рассмотрение законоппроект внесут в понедельник, 30 июня.