Для всех россиян, которые получают соцподдержку, придумали новую меру. Как она увеличит ваши деньги

Доступ к банковским продуктам подключается через «Госуслуги» Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 1 июля 2025 года в России появятся социальные счета и вклады. Ими смогут воспользоваться получатели мер социальной поддержки, сообщает Банк России. Рассказываем, для чего нужны эти инструменты.

Что такое социальный вклад и счет?

Социальный вклад и социальный счет — это сберегательные продукты, которые могут открыть люди, получающие соцподдержку от государства.

Один человек может открыть только один социальный счет и один социальный вклад. Максимальный размер вклада — 50 тысяч рублей. Срок пользования — 1 год, но возможно продлить еще на год, если человек по-прежнему получает соцподдержку от государства.

Процентная ставка должна быть равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям.

Отмечается, что такой вклад поможет защитить накопления от инфляции. При этом социальный вклад можно в любое время пополнить (до 50 тысяч рублей) и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки.

Ставка по соцсчету должна быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. Получать проценты можно будет каждый месяц. А обслуживание соцсчетов, переводы и платежи по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц будут бесплатными.

Кто может получить?

Социальные счета и вклады предназначены для граждан с доходом ниже прожиточного минимума, которые уже получают меры соцподдержки.

Как открыть социальный счет и вклад?

Договоры по этим продуктам будут заключаться с клиентами в электронной форме через «Госуслуги». Так банк сможет получить подтвержденную информацию о праве гражданина на получение социальной поддержки и на пользование новым финансовым инструментом.