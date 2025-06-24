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Экономика Подробности «Прямой путь к варварству»: что такое скимпфляция и почему она опасна — вы ее даже не замечаете

«Прямой путь к варварству»: что такое скимпфляция и почему она опасна — вы ее даже не замечаете

Объясняем, на какие хитрости идут производители, чтобы не повышать цены

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2 комментария
Скимпфляция&nbsp;— это процесс замены дорогих ингредиентов в продуктах на более дешевые | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСкимпфляция&nbsp;— это процесс замены дорогих ингредиентов в продуктах на более дешевые | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Скимпфляция — это процесс замены дорогих ингредиентов в продуктах на более дешевые

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Когда любимый пломбир больше не пахнет сливками, а из колбасы исчезает мясо — это не ностальгия, это скимпфляция. Бизнес, зажатый между инфляцией и страхом потерять покупателей, режет не цены, а качество. И платят за это обычные люди — деньгами, здоровьем и даже стабильностью экономики. Что такое скимпфляция и в чем ее опасность — в материале наших коллег из NGS.RU.

Что такое скимпфляция

Скимпфляция (от англ. to skimp — экономить, скупиться) — это практика удешевления себестоимости товаров и услуг за счет снижения качества ингредиентов, сырья или сервиса при сохранении прежней цены. Если шринкфляция уменьшает объем продукта (например, 9 яиц вместо 10 в упаковке), то скимпфляция меняет его суть.

Пока официальная инфляция в России держится на отметках вроде 9,3%, люди чувствуют другое: любимые продукты стремительно теряют привычный вкус и состав. Секрет в стратегии бизнеса: сохранить ценник любой ценой, но незаметно «оптимизировать» рецептуру. Натуральное молоко уступает место растительным жирам, мясо в колбасе — соевым концентратам, а фрукты в йогурте — ароматизаторам.

Драйверы скимпфляции — давление со всех сторон. Взлетевшие цены на сырье и энергию, рост зарплат и теперь повышение налога на прибыль до 25% сжимают маржу. Открыто поднять цену — значит отпугнуть чувствительного покупателя в кризис. Проще незаметно заменить дорогой ингредиент дешевым аналогом.

Это касается не только еды: отели экономят на уборке, авиакомпании — на сервисе, производители одежды — на качестве ткани. Создается иллюзия стабильности цен, но реальная стоимость жизни растет через ухудшение качества товаров и услуг.

«Скимпфляция — совсем уж крайняя, даже извращенная форма борьбы с инфляцией. Для того чтобы не поднимать цены, происходит замена компонентов на более дешевые: например, на пальмовое масло. Про сложные технические товары даже говорить в этом аспекте не хочется», — отметил в разговоре с NGS.RU доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

В чем опасность скимпфляции

При скимпфляции у людей пропадает доверие к производителям и их товарам | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUПри скимпфляции у людей пропадает доверие к производителям и их товарам | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

При скимпфляции у людей пропадает доверие к производителям и их товарам

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

Опасность скимпфляции — в ее коварстве и масштабе. Во-первых, она бьет сильнее всего по самым уязвимым потребителям: тем, кто и так покупает самое дешевое и вынужден потреблять продукты с сомнительной питательной ценностью, рискуя здоровьем.

Во-вторых, она искажает реальную картину инфляции. Статистика фиксирует ценник, но не фиксирует исчезновение мяса из колбасы или сливок из мороженого. Разрыв между официальной и ощущаемой инфляцией в 2024 году достиг рекорда именно из-за скимпфляции.

В-третьих, она разъедает доверие. Покупатель, раз за разом разочарованный купленным товаром, теряет веру не только в бренд, но и в рынок в целом.

«В конечном итоге это грозит экономическим спадом. Развитое общество и экономика отличаются от неразвитого, прежде всего, наличием стандартов. Скимпфляция в этом контексте — прямой путь к варварству», — считает Эдуард Коложвари.

Экономический спад, по его словам, будет проявляться в более дешевых компонентах, упрощении структуры производства, снижении НИОКР (научных и прочих инноваций), снижении интереса к товарам.

«Это очень кривой и лукавый способ снижения издержек», — подчеркнул экономист.

Что дальше

Бизнес ищет способы выжить или просто больше заработать, поэтому идет на хитрые шаги | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUБизнес ищет способы выжить или просто больше заработать, поэтому идет на хитрые шаги | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Бизнес ищет способы выжить или просто больше заработать, поэтому идет на хитрые шаги

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В российском контексте 2025 года скимпфляция рискует стать хронической. Гражданские отрасли сталкиваются с дефицитом финансирования: автопром, строительство, легкая промышленность — все они ищут способы выжить в условиях сжатого спроса и высоких издержек. Скимпфляция становится самым доступным инструментом. Санкции и нарушенные логистические цепочки усугубляют проблему, вынуждая использовать неоптимальные заменители импортных компонентов.

Потребителю стоит быть бдительным: читать мелкий шрифт состава, сравнивать цену за килограмм, а не за упаковку, и голосовать рублем за честных производителей.

Но системное решение — за экономической политикой. Без снижения ключевой ставки, реальной борьбы с инфляцией издержек и стимулов для инвестиций в качество и производительность скимпфляция будет только набирать обороты. Барьером мог бы стать жесткий контроль качества — как инициатива по ГОСТам для соцпродуктов.

Законопроект, обязывающий производителей продуктов питания соблюдать государственные стандарты (ГОСТ), призван, по мнению его разработчиков, избавить рынок от некачественной продукции. Сейчас этот законопроект уже готовят ко второму чтению. Министерство промышленности и торговли поддерживает инициативу, считая, что она защитит интересы потребителей. Отметим, что сейчас пищепром производит продукты по своим внутренним стандартам и техническим условиям.

О действии скимпфляции мы наглядно рассказывали на примере сладких газировок, которые массово меняют вкус.

Помимо скимпфляции, существует такое экономическое явление, как дефляция. Что это такое и в чем ее опасность — читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Скимпфляция Экономика Цена
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Комментарии
2
Гость
8 часов
Подумать только! И кто же во всем этом виноват? Чьи сознательные действия привели к такой, как выясняется, плачевной ситуации на рынке ТНП? А главное, довольны ли радостные последователи полученным результатом?
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