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Экономика ПМЭФ-2025 Миллионы россиян ждет повышение зарплаты: Минтруд анонсировал изменения в 2026 году

Миллионы россиян ждет повышение зарплаты: Минтруд анонсировал изменения в 2026 году

В Госдуме надеятся на более высокую сумму

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2 комментария
МРОТ может вырасти почти на 5&nbsp;000 рублей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUМРОТ может вырасти почти на 5&nbsp;000 рублей | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

МРОТ может вырасти почти на 5 000 рублей

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ-2025.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

МРОТ — это минимальная денежная сумма, которую работодатель обязан заплатить работнику за выполненную работу в течение месяца. 

Ожидается, что это решение затронет 4,6 миллиона человек. Министр отметил, что сейчас продолжается подготовка проектных документов, по которым величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете.

В этом году показатель проиндексировали на 16,6%. Работодатель теперь обязан платить сотруднику на полной ставке не менее 22 440 рублей.

Депутаты Госдумы в этом году подготовили поправки к Федеральному закон «О минимальном размере оплаты труда». Если инициатива будет поддержана, МРОТ с 1 января 2026 года составит 34 000 рублей в месяц, а для сотрудников с неполной занятостью — минимальный почасовой оклад установят на уровне 300 рублей в час.

Президент России Владимир Путин издал указ о национальных целях развития Российской Федерации, согласно которому к 2030 году МРОТ должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

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Корреспондент оперативной редакции
Антон Котяков Минтруд МРОТ
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Комментарии
2
Гость
37 минут
Штрафы вырастут, поскольку все штрафы считаются от МРОТ.
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