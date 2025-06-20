Миллионы россиян ждет повышение зарплаты: Минтруд анонсировал изменения в 2026 году

МРОТ может вырасти почти на 5 000 рублей Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ-2025.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

МРОТ — это минимальная денежная сумма, которую работодатель обязан заплатить работнику за выполненную работу в течение месяца.

Ожидается, что это решение затронет 4,6 миллиона человек. Министр отметил, что сейчас продолжается подготовка проектных документов, по которым величина МРОТ будет зафиксирована в рамках подготовки закона о бюджете.

В этом году показатель проиндексировали на 16,6%. Работодатель теперь обязан платить сотруднику на полной ставке не менее 22 440 рублей.

Депутаты Госдумы в этом году подготовили поправки к Федеральному закон «О минимальном размере оплаты труда». Если инициатива будет поддержана, МРОТ с 1 января 2026 года составит 34 000 рублей в месяц, а для сотрудников с неполной занятостью — минимальный почасовой оклад установят на уровне 300 рублей в час.