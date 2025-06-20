Яйца подешевели в 4 раза. Откуда они вообще взялись и почему столько стоят

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











На продуктовом рынке шок. Яйца, еще недавно бившие все рекорды и которых дешевле 120 рублей за десяток было не найти, внезапно появились во многих магазинах по удивительно низким ценам. «Фонтанка» разбиралась, что произошло и где эти дешевые яйца были всё это время.

В крупных торговых сетях десяток яиц теперь можно найти по 45 рублей за десяток, а в дискаунтерах и вовсе по 26 рублей. Да, это будет категория С2, которая многих удивит своими размерами. Но зато теперь любой чиновник, отвечая на каверзные вопросы, мол, «А яйца-то у вас почем?» — сможет с полной уверенностью заявить: «По 26,59». Ну и в чем он будет не прав?

Источник: «Фонтанка.ру»











Яичный бунт

Проблемы с яйцами начались еще в конце 2023 года. И не только в России. Это стало естественным продолжением особого статуса санитарных властей по всему миру, который они приобрели в эпоху коронавируса. Они резко ужесточили требования к ветеринарным тревогам — примерно так же, как чуть раньше сделали это с людьми.

Внезапно оказалось, что если следовать всем указаниям местных «потребнадзоров» и уничтожать поголовье миллионами птиц при первом же намеке на заболевания в округе 100 км, то их станет мало, и яиц будет всем не хватать.

Настоящая катастрофа приключилась в США — как раз на фоне очередной тревоги с куриным гриппом. Дюжина яиц дошла в цене до 5 долларов (это самые обычные, фабричные яйца, фермерские «эко» были гораздо дороже), а привычная россиянам «решетка» на 30 яиц — 12 долларов. Причем речь шла о яйцах весом 2 унции каждое, что по российской классификации едва-едва С1.

В России тем временем всё было не так жестко, но всё равно цены удручали. Десяток яиц нормального размера С0 за 130–140 рублей стало новой нормой. Это, разумеется, стало следствием всё того же процесса закручивания ветеринарных гаек, из-за которых в стране под нож пошли десятки миллионов несушек. Яиц откровенно на всех не хватало.

Причем необходимо иметь в виду: яйца пищевые, красивые, помытые и с печатью — это только верхушка айсберга птичьей индустрии. Основной объем идет на меланж и яичный порошок, которые используются в пищевой промышленности. Там тоже наблюдался жесткий дефицит и аномальные цены.

Очень показателен пример АО «Птицефабрика Башкирская» в селе Авдон под Уфой. В 2023 году ей пришлось уничтожить вообще всё свое поголовье. И еще проводить после этого санитарные мероприятия, например, по изучению диких птиц в округе. В итоге с августа по февраль предприятие с почти 500 сотрудниками просто стояло. Инвестиции в вынужденную модернизацию превысили 2 миллиарда рублей. Лишь спустя семь месяцев простоя на фабрику завезли первых новых цыплят и запустили новый цикл производства.

Молодняк начал нести яйца только в июне, и в первый месяц удалось получить всего 1 миллион яиц при годовой мощности в 700 миллионов. С пика выручки в 4,5 миллиарда рублей и чистой прибыли в 520 миллионов к 2024 году, даже с учетом возобновления производства, «Птицефабрика Башкирская» показала выручку 580 миллионов рублей, а убыток — 470.

Весь этот рассказ — подводка к сегодняшней новости. Именно яйца «Птицефабрики Башкирская» сейчас продаются в петербургских гипермаркетах под собственной торговой маркой магазина по цене 45 рублей за десяток.

По 134 рубля (44,7) продается «решетка» на 30 яиц от АО «Птицефабрика Боровская». Это пригород Тюмени. Тоже категория С2, но зато дешево, — как говорят в маркетинге, «первая цена».

В 2022 году в поселке Боровской было жарко. Жители Тюмени жаловались на ужасный запах. Птицефабрика по требованию санитарных органов уничтожила и сожгла четыре миллиона триста тысяч кур. Местный сайт 72.ru показывал, как это было. На открытую площадку свезли огромное количество автопокрышек, чтобы лучше горело. Никакой другой возможности избавиться от такого количества куриных трупов, пока они не начали гнить, не нашлось. Полыхало неделю.

Так же пройдя через несколько лет восстановления, принадлежащая городским властям «Боровская» сумела оправиться от финансового удара, и сейчас, после многомиллиардных инвестиций, которые надо возвращать, вернулась к докризисному уровню выручки. А расширение производства невозможно без выхода из Тюмени на новые рынки — в тот же Петербург. Вот откуда работа под СТМ сети гипермаркетов и экстремально низкие цены. Это, разумеется, вынужденная мера и своего рода инвестиции в расширение.

Еще дешевле яйца в одной из крупнейших сетей товаров у дома. 70 рублей — яйца «отборные» (то есть категория СО), 31,59 — С1 и 26,59 — С2. Магазин указывает торговую марку — «Тендер». Она принадлежит одному из предприятий группы «Мираторг», которая до сих пор производила только «племенные» яйца для родительского стада и «ремонтного молодняка». На вопрос «Фонтанки» о причинах такого резкого падения цен на товарные яйца к моменту публикации в «Мираторге» не ответили.

Да это не очень и важно. Ведь, положа руку на сердце, таких цен в российских магазинах не было уже много-много лет.

Однако тут есть и тревожный момент. Такие цены — прямое следствие перепроизводства у крупных игроков и свидетельство надвигающейся ценовой войны. А в таких войнах многие производители нередко проигрывают и вынуждены идти на жестокие жертвы.

Местные производители яиц также отмечают общий тренд, но «падать» до уровня тюменских и уфимских коллег пока не готовы.

«Яйца дешевеют, но таких цен, как вы говорите, у нас нет», — сообщил советник директора крупнейшего производителя яиц, «Птицефабрики Синявинская», Артур Холдоенко. Правда, за счет чего они дешевеют, объяснять не стал. А насчет цен на полках магазинов он предложил спрашивать сами сети, тем более что, отметил Артур Холдоенко, ценники там могут не коррелировать с оптовыми ценами.

Примечательно, что рядом с этими яйцами на полках вполне дружелюбно соседствуют привычные марки вологодских и синявинских яиц. По 100–130 рублей за десяток С0 и 80–100 за С1. Видимо, они делают ставку на силу своих брендов.

«Закупочные цены на яйца снижаются, мы отражаем снижение на полке, при этом у нас есть позиции, которые мы продаем ниже закупочной цены, следуя за рынком и потребностями наших покупателей», — поделились с «Фонтанкой» своей внутренней кухней в сети гипермаркетов «Лента».

Снижение цен на яйца плавно идет с мая, но в последние две-три недели оно ускорилось, подтверждает совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. Это касается биржевой продукции: стоимость брендированных яиц, которые поставляются в рамках долгосрочных контрактов, стабильна — в районе 100 рублей за десяток.

По мнению предпринимателя, причиной могло стать значительное перепроизводство. После того как в конце 2023 года возник дефицит яиц, производители начали наращивать поголовье и мощности, в результате количество производимых яиц стало превышать потребности.

«Получается, что если на брендованные яйца, по которым есть долгосрочные контракты, снижения не происходит, то на биржевую продукцию спроса нет. И началось соревнование, кто снизит больше», — комментирует Александр Мышинский.

А вот биржевые цены на куриные тушки, напротив, идут вверх, рассказывает глава «Реалъ». Можно предположить, что произошло перераспределение поголовья: производство курицы уменьшилось, и в связи с дефицитом цена пошла вверх, а производство яиц увеличилось, и цена пошла вниз, отмечает он. При этом некоторые сети продают курицу в убыток, но и не снижают цены вслед за сокращением оптовой стоимости, чтобы компенсировать потери, поэтому на полке колебания не так заметны, не исключает он.