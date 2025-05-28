Выплату пенсий в июне поменяют: что изменится и для кого

Досрочные выплаты коснутся всех стандартных ежемесячных пенсий Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно. Причина — в Дне России и длинных выходных. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12-го по 15-е число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств», — сказал Говырин.

По его словам, пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены уже 10-го или 11-го числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.

«Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода», — отметил Говырин.

Досрочная выплата производится централизованно. Она коснется как тех пенсионеров, которые получают деньги через банки, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.

«Такое техническое изменение графика носит временный характер и применяется исключительно по случаю календарных сдвигов, вызванных официальными праздничными датами. После завершения праздников выплаты продолжатся согласно стандартному порядку», — добавил Говырин в разговоре с РИА Новостями.