«Морозы побили ягоду — цветы черные стоят». Клубника подорожала на 50%, и это только начало: что будет дальше

Рост цен на клубнику уже 50% Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











В России уже стартовал сезон ягод. Несмотря на майские холода, в магазинах, киосках и на рынках уже вовсю торгуют клубникой. Поначалу на прилавках была продукция зарубежного производства — из Египта, Турции, Греции и Китая. Теперь же большую часть товара везут с юга России. Но цены на отечественный продукт совсем не бюджетные. MSK1.RU разбирался, что происходит на «ягодном рынке» и побьет ли в этом сезоне стоимость клубники рекорды.

Как рассказали MSK1.RU в сервисе мониторинга цен «Ценозавр», клубника подорожала на 51% . Если в мае 2024 года средняя цена за килограмм ягоды была около 623 рублей, то в 2025 — 941 рубль. Эта статистика касается магазинов и торговых сетей по всей России.

Подсчитать среднюю цену ягоды в ларьках и на рынках довольно сложно: продавец может менять стоимость хоть каждый день в зависимости от спроса. В павильонах «Ягодные сезоны», установленных мэрией по всей Москве, клубнику продают в среднем за 700 рублей. Самая дешевая, по данным MSK1.RU, из Астрахани (680 рублей/кг), а дорогая — из Ростова-на-Дону (750 рублей).

«Можно найти клубнику и за 500–600 рублей, — рассказал MSK1.RU соучредитель семейной фермы „Григорево“ Егор Левин. — Правда, не совсем ясно ее происхождение. Там вам никаких сертификатов не покажут. Буквально сегодня ездил смотреть, как в столице обстоят дела, приценивался».

По словам агронома, ждать низких цен на ягоду не стоит: в этом году подмосковные колхозы снова столкнулись с трудностями. Во-первых, этот май, как и прошлый, неприятно удивил фермеров холодами.

— Апрель был теплый, цветочки стали появляться: в начале мая у нас уже всё цвело, и вот морозы побили раннюю ягоду — цветы черные стоят на поле, — рассказал MSK1.RU Левин. — Ягода, которая растет в открытом грунте, а не в теплице, померзла. Сейчас, конечно, есть возможность дополнительно ее утеплять, но это очень накладно — миллионы рублей только на одну «тряпку». Поэтому я думаю, мало кто из «грунтовиков» клубнику накрывал, а у тех, кто это делал, утеплитель ляжет в конечную цену ягоды.

Второй момент, негативно повлиявший на урожай, — бесснежная зима. Растения гибнут от сильного ветра, от продувания страдает их корневая система, поэтому ягодам зимой нужен снег. Для клубники он становится своеобразным укрытием.

— В центральной России ветер очень холодный, еще пару лет назад снега было по пояс. А в этом — мало снега, такого на моей памяти вообще не было, — отметил фермер.

Помимо сезонных факторов, на стоимости ягоды отразится уже растущая инфляция, заявил в беседе с MSK1.RU директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Клубника подорожает, это и к гадалке не ходи. Потому что у нас инфляция 10%, а значит, и все продукты в среднем на 10% процентов будут дорожать, — пояснил экономист. — Тем более в такой рискованной категории, как сельское хозяйство.

Кроме того, в конечную стоимость ягоды ложатся все затраты на транспортные услуги, агротехнику и зарплаты рабочим фермерских хозяйств — а они с каждым годом только растут.

— У нас сейчас сельское хозяйство испытывает проблему с рынком трудовых ресурсов, и они вынуждены поднимать заработную плату своим работникам, — добавил Остапкович. — У нас нет резервной армии труда. Безработица нулевая, у нас некого взять на работу.

И так нет людей. А в сельском хозяйстве платят в полтора-два раза, а то и три меньше, чем условно на машиностроительном заводе. Георгий Остапкович директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

В этом вопросе с экономистом согласился и сельхозпредприниматель Егор Левин:

— Однозначно всё растет. Человек не может существовать в тех условиях, которые у нас сейчас созданы, в плане цен на продукт питания, на одежду. Это автоматически заставляет поднимать уровень зарплаты.

При этом эксперты уверены, главная причина роста цен — это дефицит товара, так как клубника относится к рискованной категории продукции — сельскохозяйственной. По словам Георгия Остапковича, устранить его и сдержать цены можно при помощи грамотного анализа и математики: нужно спрогнозировать урожайность этого года и спрос потребителей, а если цифры не сойдутся, заранее озаботиться импортом.

— Главное, чтобы клубника не «выстрелила» вверх, как картошка на 60–80%. У нас клубника по всем опросам — самая популярная ягода в стране, известно, что один россиянин съедает ее в год от 1,8 до 2,5 килограмма. Прибавить туристов, приезжих — задача решается на раз-два. Если есть риск дефицита, это повод закупиться заранее у наших друзей по демократичным ценам: вокруг Узбекистан, Таджикистан, Африка, Египет. Но это уже вопросы Минсельхоза.