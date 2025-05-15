Всё просто: рубль укрепили США с Китаем. Как долго доллар будет дешевле 81, а евро — 90

Рубль заметно укрепился Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Курс доллара и евро на российском межбанковском рынке снизился, особенно обрадовав готовящихся к зарубежным поездкам туристов. Но поводов для «финансовых радостей» много и других: скажем, индекс Московской биржи также показывает положительную динамику, приблизившись к психологически важному уровню в 3000 пунктов. Да и главная криптовалюта — биткоин — тоже подскочила в цене выше $ 105 тысяч.

Курс доллара опустился ниже отметки в 80 рублей (еще раз отметим: лишь на межбанковском рынке) впервые за три недели. А курс евро на международном рынке Forex опускался ниже 90 рублей.

Укрепление рубля обусловлено растущими надеждами участников рынка на снижение геополитической напряженности. Причем это касается не только грядущих российско-украинских переговоров в Стамбуле, но и уже завершившихся переговоров США и Китая, которые в выходные прошли в Швейцарии. Китай и США наконец-то смогли договориться о снижении торговых пошлин, хотя и временном (всего на 90 суток).

Напомним, что Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении заградительных пошлин против десятков стран. И больше всего пострадал именно Китай — крупнейший внешнеторговый партнер США. Против Китая американцы ввели пошлины в размере 145%. В свою очередь, Китай поднял тарифы в отношении американских товаров до 125%. И вот на переговорах в Швейцарии удалось их скорректировать.

— Геополитика — ключевой фактор укрепления рубля, — объясняет эксперт финансовой платформы «Сравни» Алексей Лоссан. — Дополнительную поддержку оказывает налоговый период, так как экспортеры активно продают валютную выручку. Тем не менее устойчивость этой тенденции находится под вопросом. Если геополитическая риторика вновь обострится, инвесторы вернутся к покупке валют, соответственно, рубль может ослабнуть. До конца мая курс доллара может колебаться в диапазоне 79–82 рубля, евро — 89–92. В центре внимания — внешняя политика и поведение экспортеров. Любые резкие заявления или глобальные события могут изменить эту динамику.

Ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев также считает, что разворот в поведении рубля может быть кратковременным.

— Более глубокое укрепление рубля будет сдерживаться бюджетным правилом и возможным ослаблением внешнего спроса на российский экспорт, — объясняет Расторгуев. — Думаю, в ближайшие полтора месяца диапазон по доллару составит 78–86 рублей, а по евро — 88–96 рублей с учетом текущих мер валютного контроля и сохраняющегося профицита торгового баланса.

На укрепление рубля повлияло и потепление отношений Китая и США. На мировых рынках соглашение (даже временное) между Пекином и Вашингтоном уже взбодрило различные индексы: скажем, нефтяные котировки увеличились почти на 4%.

— А поскольку цены на нефть поднялись, это всегда хорошо для российской валюты, — объясняет в беседе с MSK1.RU взаимосвязь мировых экономических тенденций основатель Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева. — Кроме того, на укрепление рубля повлиял еще ряд факторов. Высокие процентные ставки делают вклады в рублях более выгодными. Государство контролирует движение денег за границу. Компании-экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов. Но есть и глобальный фактор: экономика адаптировалась к новым условиям

— И что, на ваш взгляд, будет с валютами?

— В ближайшее время доллар может колебаться между 77 и 81 рублем, а евро будет держаться в пределах 87–91 рубля. К середине года возможны более низкие курсы: доллар будет стоить около 73–77 рублей, а евро — примерно 82–86 рублей.

— И что бы вы посоветовали обычному россиянину? Закупаться подешевевшей валютой?