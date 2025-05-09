Все предпосылки для ослабления рубля. Выяснили, до какого времени лучше успеть запастись валютой

До какого времени лучше успеть запастись валютой? Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Укрепление рубля, которое так радовало туристов и любителей импорта, похоже, заканчивается. Крепкий рубль вкупе с падением цен на нефть — главные факторы, которые заставили Минфин России пересмотреть параметры федерального бюджета на 2025 год.

Доходы бюджета, согласно новому прогнозу, сократятся почти на 2 триллиона рублей, а расходы, напротив, вырастут. В частности, планы доходов от продажи энергоносителей сократятся почти на треть (на 2,6 триллиона) до 8,3 триллиона.

Дефицит бюджета будет втрое больше, чем планировали, на уровне 3,8 триллиона рублей — это самый высокий показатель со времен пандемии.

Разницу будут покрывать за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сначала его хотели пополнить на 1,8 триллиона рублей, но теперь придется всё делать с точностью до наоборот — из фонда изымут 800 миллиардов.

Также прогнозируется рост инфляции — с 4,5% до 7,6%, что также связано с изменениями в валютном курсе.

По сравнению с развитыми странами, где уровень бюджетного дефицита может достигать 6% и более, Россия сталкивается с уникальной ситуацией. Например, в США дефицит бюджета в 2024 году составил 6,4% ВВП, а в Китае — около 7,7% при значительно более низком уровне инфляции.

На фоне пересмотра бюджетных параметров стали рождаться слухи. Один из них MSK1.RU уже проверила — якобы федеральное правительство собирается повышать налоги, чтобы пополнить оскудевший бюджет. Следом появились прогнозы о возможной девальвации рубля. И это уже вполне жизнеспособные прогнозы.

— В связи с резким снижением цен на нефть, для балансирования бюджетных статей Минфину необходим более слабый курс рубля, — говорит MSK1.RU вице-президент управления продаж юридическим лицам инвестиционной компании «АВИ Кэпитал» Раис Исмагилов. — Целевая цена нефти, заложенная в бюджет, — около 7 тысяч рублей за баррель. При текущем курсе же она ниже 5000 рублей. В связи с этим пока есть предпосылки для начала ослабления рубля уже с середины мая к коридору 90–95 рублей за доллар. Если не будет успеха в мирных переговорах, который вызовет рост спроса на рубль.

Не так пессимистичен член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Он говорит, что крепкий рубль будут поддерживать такие факторы, как сохраняющийся положительный торговый баланс (экспорт больше импорта), а также продолжение обязательной продажи экспортной выручки.

— Стабильности курса способствуют действия Банка России и Минфина, включая операции на внутреннем валютном рынке и политику бюджетного правила, — говорит Тумин. — Спрос на валюту со стороны импортеров сдерживается, а контролируемый отток капитала ограничивает спекулятивные скачки. Думаю, прогнозы о резкой девальвации на данном этапе выглядят скорее спекулятивными, чем обоснованными.

Еще больше верит в рубль инвестиционный советник Юлия Кузнецова, основатель онлайн-университета «Финансология». Она считает, что в мае доллар будет стоить не дороже 81–83 рубля, евро — 87–89 рублей, юань — 10,1–11 рублей.

— Но эти прогнозы справедливы, если не произойдет внешнеполитических или санкционных шоков, — отмечает Кузнецова. — Однако долгосрочно риски девальвации рубля сохраняются. Причины: сохраняющийся дефицит бюджета, рост внутренних расходов, снижение валютной выручки от экспорта нефти и газа, а также замедление поставок валюты из недружественных стран. Кроме того, продолжается перевод контрактов в рубли и юани, а ликвидность на валютном рынке ограничена.

— А что бы вы рекомендовали тем, кто хочет купить валюту? Делать это сейчас или потом?

— Откладывать покупку валюты на потом может быть рискованно. Если Минфин смягчит требования к продаже валютной выручки (что уже обсуждается), то летом мы можем увидеть рост курса до 85–87 рублей за доллар и выше. При неблагоприятной внешней конъюнктуре осенью курс может приблизиться к 90 рублям за доллар. Кстати, юань при этом может укрепляться активнее: в условиях усиления торговых связей с Китаем и дефицита валюты из других стран курс может достичь 11,2–11,5 рубля за юань к осени.