Россиянам в апреле придет вторая пенсия: кому ждать особенных поступлений

Речь идет о тех гражданах, которые получают пенсию через банк Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Большинство пенсионеров в апреле получат свои пенсии раньше срока в преддверии майских праздников. Досрочная выплата коснется всех, кому приходят поступления через банк. А вот почтовые отделения будут доставлять пенсии по привычному графику. Рассказываем, кто из россиян получит двойную пенсию в апреле.

«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», — пишет Соцфонд РФ в своем Telegram-канале.

А вот уже с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Досрочно выплатят все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Кроме того, прочие выплаты Соцфонда, которые приходят вместе с пенсией, тоже поступят на счета россиян досрочно.

Все средства придут автоматически. А вот пенсионеры, которые получают выплаты через «Почту России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Доставка пенсий на дом начнется с 3 мая и продлится до 25 мая. Также с этого дня можно будет получить выплаты в кассе почтового отделения.