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Экономика Россиянам в апреле придет вторая пенсия: кому ждать особенных поступлений

Россиянам в апреле придет вторая пенсия: кому ждать особенных поступлений

Выплаты получат все категории пенсионеров

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6 комментариев
Речь идет о тех гражданах, которые получают пенсию через банк | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРечь идет о тех гражданах, которые получают пенсию через банк | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Речь идет о тех гражданах, которые получают пенсию через банк

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Большинство пенсионеров в апреле получат свои пенсии раньше срока в преддверии майских праздников. Досрочная выплата коснется всех, кому приходят поступления через банк. А вот почтовые отделения будут доставлять пенсии по привычному графику. Рассказываем, кто из россиян получит двойную пенсию в апреле.

«До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число», — пишет Соцфонд РФ в своем Telegram-канале.

А вот уже с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Досрочно выплатят все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Кроме того, прочие выплаты Соцфонда, которые приходят вместе с пенсией, тоже поступят на счета россиян досрочно.

Все средства придут автоматически. А вот пенсионеры, которые получают выплаты через «Почту России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Доставка пенсий на дом начнется с 3 мая и продлится до 25 мая. Также с этого дня можно будет получить выплаты в кассе почтового отделения.

Повышенная пенсия в мае ждет несколько категорий пенсионеров. В их числе 80-летние юбиляры, а также сотрудники авиаотрасли и угольной промышленности. Обо всех прибавках в мае мы писали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Пенсионеры Выплата Соцфонд Майские праздники
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Комментарии
6
Гость
2 часа
и соответственно двойное повышение цен
Гость
1 час
С начала 2025 года, почти каждую неделю писали об индексации пенсионных выплат Инвалидам с 1 апреля, но как оказалось это всего лишь пустословие.
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