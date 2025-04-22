«Могли потерять десятки и сотни миллионов». Как Трамп лишил сбережений 10 миллионов россиян

На криптовалюте разорились миллионы человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Россияне лишились еще одного способа заработка — криптовалюты. Агрегатор CoinGecko подсчитал: за первый квартал 2025 года капитализация криптовалют в мире потеряла почти $634 млрд. Или почти 20% стоимости. Ну чтобы было наглядно: рынок обвалился на такую же сумму, как годовая (!) экономика всей Швеции или Бельгии, рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

Наивные, кто мечтал быстро подзаработать «на крипте», остались с носом. Ушли в глубокий минус. И теперь вынуждены дожидаться, когда же их вложения хотя бы отобьются — а восстанавливаться рынок может годами. Как после Великой депрессии.

— Криптовалюта — это высокорисковый актив. Во времена нестабильности ликвидность уходит из таких инструментов, они становятся еще более волатильными, изменчивыми. Именно это мы и наблюдаем. В такой ситуации криптоинвестор должен особенно пристально следить за своим капиталом, осознавать риски и быть готовым к просадкам, — остужает горячие головы Алексей Родин, финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital.

А много ли таких «криптоинвесторов» в России? Оказывается, немало: по оценкам Triple A, почти 10 миллионов россиян хранят деньги в криптовалюте. Или 12% взрослого населения (для сравнения: в США — почти 16%, а в Сингапуре и ОАЭ — 25%).

То есть в России это уже не что-то экзотичное, а по-настоящему народный финансовый инструмент. Еще более популярный, чем сдача жилья в аренду (на этом зарабатывает 5 млн россиян). Но еще не такой народный, как ценные бумаги (есть почти у 35 млн человек).

Так что миллионы российских «криптовиков» так же, как и американских или гонконгских, жадно следят за новостями. Взломали платформу Bybit — тут же рухнуло доверие к централизованным обменам, а с ними и объемы торгов. Объявил Дональд Трамп торговую войну всему миру, от Канады до Китая, — и весь крипторынок вообще рухнул в пропасть.

— С момента инаугурации Трампа курс биткоина снизился примерно на 22%. Только после введения торговых пошлин администрацией Трампа курс биткоина упал на 11% всего за два дня, — вспоминает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. — И хотя точных данных о потерях российских инвесторов нет, однако с учетом активного участия россиян в крипторынке их совокупные убытки могли составить десятки, если не сотни миллионов долларов.

— На рынке криптовалют всё очень плохо. Пузырь почти лопнул. А что делать тем 10 миллионам россиянам, которые пытались хранить деньги в крипте?

— В крипте больше нельзя быть просто инвестором. Или ты играешь как профи, или тебя съедают первым, — говорит основатель криптовалютной компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров. — Решения Трампа по удару по USDT и централизованным платформам — это не просто политическая риторика. Это маркер: эра безответственной свободы на крипторынке закончилась. Российские инвесторы, как всегда, оказались под раздачей: замороженные активы, потерянные счета, невозможность вывода. Но это только видимая часть. Крипта перестала быть хаосом. Теперь это политизированный рынок с правилами, где главный игрок — не биржа, а государство. И чем дальше, тем больше таких ударов будет. Крипта не умирает. Она становится частью геополитики.

— Представим среднестатистического россиянина, у него есть некие финансовые знания и деньги, которые он хочет вложить. Посоветуете крипту?

— Конечно, инвестировать в крипту сейчас можно. Но нужно перестать быть «хомяком с биржи» и стать стратегом. Если у вас есть сбережения, и вы думаете, стоит ли идти в крипту, помните про важный ориентир: крипта — это не «быстрые деньги», а высокорисковый актив. Идти туда стоит только с холодной головой и заранее продуманной стратегией.

— Так что делать массовому инвестору?

— Во-первых, разделите капитал. 70–80% должны составлять классические инструменты (валюта, золото, недвижимость) и до 20% можно инвестировать в крипту, но через управляемый и прозрачный подход.

Например, мы используем крипторобота как спекулятивный инструмент в составе долгосрочной инвестиционной стратегии. Главный совет: не храните всё на бирже, стройте систему. Крипта — это инструмент для тех, кто умеет мыслить стратегически и хочет получить результат не за неделю, а за годы.