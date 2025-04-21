Ярославцы стали брать меньше кредитов. Как это отразится на росте цен и экономике России

Ярославцы стали брать меньше кредитов Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Ярославцы стали брать меньше кредитов. Об этом свидетельствует статистика регионального отделения Центробанка. После роста ключевой ставки ЦБ до 21% темпы кредитования замедлились.

Например, в январе 2024 года, когда ключевая ставка была на отметке в 16%, жители региона набрали кредитами 10,2 миллиарда рублей. В феврале — 11,3 миллиарда. В марте спрос на займы вырос до 14 миллиардов рублей, в апреле — до 14,2 миллиарда. В мае и июне ярославцы заняли 15,4 и 15,2 миллиарда рублей.

В конце июля ключевую ставку ЦБ снова повысили — до 18%. Итоговая сумма выданных кредитов в регионе составила 13,9 миллиарда рублей. В августе жители региона заняли у банков 13,6 миллиарда.

С сентября спрос на кредитование стал снижаться. В середине месяца ключевая ставка выросла до 19%. В это время ярославцы назанимали 12,8 миллиарда рублей. В октябре, когда в последние дни месяца ставка выросла до 21%, общая сумма кредитования физических лиц в регионе составила 11,9 миллиарда. В ноябре еще меньше — 10,7 миллиарда. В декабре эта сумма выросла до 11 миллиардов, но всё равно была меньше отметок первого полугодия.

Статистика по кредитованию в Ярославской области Источник: Мария Романова / Городские медиа

Берут меньше кредитов из-за ключевой ставки или по другой причине?

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал: потребительские кредиты — это самостоятельное экономическое явление. Люди оформляют меньше займов, когда у них растет реальный доход.

— В принципе брать кредиты — это абсолютно нормальное явление. Например, в Америке люди берут кредиты больше, чем весь их годовой доход. Кредиты помогают купить дорогостоящие товары и услуги, — пояснил в беседе с 76.RU экономист.

В список подобных предметов входят автомобили, дорогостоящая мебель, технологические операции и многое другое.

— Для этого банковская система и создана, чтобы выдавать кредиты и брать депозиты. Как меняется динамика, это вопрос диалектический. Всё зависит от доходов людей, — рассказал Георгий Остапкович.

«Потребительское кредитование полезно»

По словам эксперта, в последнее время физические лица, то есть обычные люди, стали реже брать кредиты.

— Во-первых, потому что растут реальные доходы. У нас в прошлом году начисленная заработная плата за год выросла на 117%. Это очень высокий рост, — рассказал экономист.

Второй причиной эксперт называет высокую ключевую ставку ЦБ. Минимальный показатель стоит на отметке в 21%. А значит, потребительские кредиты населению могут выдавать под 30–40% годовых. Заемщику с хорошей историей, вероятно, предложат более выгодные условия. А вот тем, кто вызывает у банка подозрения, будут предлагать дорогостоящие займы.

— Потребительское кредитование полезно для экономики. Потому что, когда люди берут кредит, они идут на рынок и покупают какие-то товары и услуги. А раз они идут на рынок, то предприниматели должны делать больше товаров. И так, собственно говоря, растет экономика, — объяснил Георгий Остапкович.

Чем больше люди покупают, тем больше объем ВВП. У нас 50−52% ВВП составляет конечное потребление домашних хозяйств. То есть доходы людей и взятые ими кредиты. То есть ВВП во многом растет именно за счет потребительских кредитов и роста доходов. Георгий Остапкович Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Как кредиты влияют на ставку Центробанка

Известный факт — уровень ключевой ставки Центробанка влияет на количество выданных кредитов. Не все готовы оформлять займы под высокий процент. Но работает ли это в обратную сторону? По логике, чем меньше кредитов оформят жители страны, тем больше вероятность того, что процентная ставка снизится.

— Теоретически да. Это одна из позиций Центрального банка. Они говорят: «Мы будем опускать ключевую ставку, когда уменьшится кредитование». Кредитование и физических лиц, и экономических агентов. Когда в обороте крутится мало денег, то предпринимателям приходится снижать цену товара, чтобы его хоть кто-нибудь купил, — рассказал экономист.

Соответственно, если у людей становится больше денег, производители повышают цены на товары. Рост зарплат, как и количество выданных кредитов, тоже оказывает влияние на инфляцию. А именно с этим явлением и пытается бороться Центробанк, повышая ключевую ставку. При этом не важно, берут кредиты физические лица или предприниматели.

— Почему Центробанк поднимает «ключ»? Чтобы кредит был менее доступным, чтобы его было сложно взять. Потому что всё-таки под 30−35% — это дорого. И инфляция начинает падать. Так поступают все центральные банки всего мира. Поднимают ключевую ставку, чтобы ограничить доступ к деньгам, — рассказал Георгий Остапкович.

Почему не снижаются цены?

Исходя из этой логики, при понижении спроса на кредитование цены в магазинах должны опуститься, так как в обороте находится меньше денег. Но это работает не всегда.

— У нас очень высокий бюджетный импульс. То есть бюджет вбрасывает деньги, увеличивает заработные платы людям. Плюс многие системообразующие предприятия получают льготный кредит. Ставка 21%, вроде они должны получать [займы] под 30%. Но есть предприятия стратегические, без которых экономика жить не может, — рассказал Георгий Остапкович.

А им всё равно, какая ставка: 20%, 30%, 40%. Они всё равно финансируются Минфином по льготному кредитованию и получают займы под 6%, максимум 8%. Поэтому Центробанк пытается уменьшить денежное предложение, а Минфин продолжает вбрасывать деньги. Георгий Остапкович Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Эксперт объяснил, что из-за этого возникает некое противоречие. Центробанк использует доступную ему схему борьбы с инфляцией — работу с ключевой ставкой.

— Но один Центробанк решить эту задачу не сможет. В мире еще не зафиксировано случая, чтобы за счет одной денежно-кредитной политики (ДКП) можно было бы резко стабилизировать экономику. Минимизировать потери можно. Но наладить экономику только за счет ДКП — это маловероятное событие, тем более в крупной стране, — рассказал экономист.

Что же делать?

На помощь должно прийти Министерство финансов, уверен Георгий Остапкович. А законодатели должны придумать методы, позволяющие улучшить климат в предпринимательской среде.

— Минфин должен заниматься налогами, бюджетным финансированием. В совокупности инфляцию можно погасить. Центробанк с августа 2023 года повышает ключевую ставку с 7,5% до 21%, а инфляция всё равно бежит. Но если бы он не повышал ставку, то сейчас инфляция была бы не 10%, что приводит Росстат, а 18–20%, — рассказал экономист.

А инфляция — это налог на бедность. Она больше всего бьет по малообеспеченному населению. Поэтому какую-то функцию Центробанк выполняет, но в одиночку он не справится. Георгий Остапкович Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

— Здесь должны подключаться Минфин, правительство, Дума. Минимизировать он может, но не «стреляйте» в Центробанк. Он играет как может. У него нет мандата на другие действия, кроме монетара* , который он делает, — рассказал Георгий Остапкович.