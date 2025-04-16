Россияне рискуют получить маленькие зарплаты за май: всё, что нужно знать о выплатах в конце весны

Работодатель обязан сохранить все надбавки Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В начале мая россиян ждут длинные праздники. Работающие граждане будут отдыхать дольше, и это отразится на выплатах зарплаты и отпускных. Что нужно знать, чтобы не удивляться поступления на карту, — в нашем материале.

Как будем отдыхать в мае

Майские каникулы будут разделены на две части. Сначала россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая — с четверга по воскресенье. Затем с 8 по 11 мая — с четверга по воскресенье. При этом готовиться к длинным выходным начнем заранее. 30 апреля с работы можно будет уйти на час раньше, этот день сделали сокращенным. Всего в мае в 2025 году 31 календарный день. Из них 18 рабочих и 13 выходных дней при пятидневной рабочей неделе.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Когда будут выплачивать зарплату

Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан рассчитываться с сотрудниками как минимум два раза в месяц. Обычно в каждой компании четко определены даты выплат. Если они выпадают на выходные или праздничные дни, то сотрудники должны получить причитающуюся сумму заранее.

Стоит обратить внимание, что при расчете за май аванс может оказаться меньше обычного, отметила в беседе с Городскими медиа старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева. Поскольку он рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени, общая сумма зарплаты за май не уменьшится, если сотрудник отработает полную норму.

Как праздники отразятся на зарплате

У работающих по сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке доход зависит от времени выполнения работы или от результата ее выполнения. Поскольку в мае мало рабочих дней, зарплата у таких сотрудников может оказаться меньше, чем в другие месяцы. Но не стоит сильно расстраиваться, за работу в выходные дни им обязаны платить в двойном размере.

«Вместо двойной оплаты сотрудник может потребовать дополнительный выходной, который можно использовать в течение года или присоединить к отпуску», — объяснила Хрусталева.

А если во время праздников услуги таких работников не потребовались, то работодатель обязан выплатить дополнительное вознаграждение. Правда, размер этой компенсации начальство определяет самостоятельно.

Для тех, кто работает по сменному графику, есть хорошие новости. Если рабочий день выпадает на праздничные 1 или 9 мая, то оплата за них должна быть повышенной.

Однако дополнительные выходные не повлияют на размер зарплаты тех, кто получает оклад. Различные премии и надбавки также должны выплачивать как обычно.

Стоит ли брать отпуск в мае

Май — отличная возможность для длинного отдыха без потери большого количества отпускных дней. Можно потратить всего три дня — с 5 по 7 мая, а не ходить на работу целых 11 дней. О выгодных направлениях для отпуска на майские праздники можно почитать в отдельном материале.