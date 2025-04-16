«Производители ничего не боятся»: фальсификат заполонил полки магазинов — почему так происходит и что с этим делать

Чаще всего фальсификат обнаруживают среди молочной продукции Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Натуральное» масло с пальмовым жиром, творог с «мясным клеем» — фальсификат стал системной проблемой пищевой промышленности. В российских продуктовых сетях всё чаще выявляют продукты, представляющие угрозу для здоровья людей. По данным Роспотребнадзора, недобросовестные производители заменяют натуральные ингредиенты дешёвыми аналогами, выдавая подделки за качественную продукцию. Почему так происходит и как магазины контролируют фальсификат на прилавках — в материале NGS.RU.

Масштаб проблемы

Роспотребнадзор бьёт тревогу: участились случаи выявления фальсификата в молочной и мясной продукции, а также в готовых кулинарных изделиях, реализуемых как в крупных сетевых магазинах, так и в точках мелкорозничной торговли.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, только с начала 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано более 40 случаев несоответствия продукции требованиям законодательства, в 2024 году — более 80, а в 2023 году — более 60. Наибольшее количество нарушений нашли в крупных городах, таких как Новосибирск и Искитим.

В федеральном Роспотребнадзоре точные данные по выявленному фальсификату предоставить не смогли, отметив, что соответствующие цифры появятся у ведомства только к концу мая.

Как писали «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), только за первый месяц 2025 года на кассах российских магазинов было заблокировано 143,6 миллиона товаров.

Основными причинами блокировки стали истекший срок годности, ошибки в коде маркировки и попытки продажи нескольких товаров под одним кодом. По мнению экспертов, это свидетельствует о попытках недобросовестных предпринимателей легализовать нелегальную продукцию.

Лидером по количеству заблокированных товаров стала молочная продукция — 49,5 миллиона единиц. На втором месте оказалось пиво (46,5 миллиона), а на третьем — табачная продукция (29,2 миллиона).

Вместо натурального сливочного масла и творога на прилавках оказываются подделки с растительными жирами, стеаринами и даже запрещённой трансглютаминазой. Как писали «Известия» со ссылкой на результаты проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре, а также из реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура, среди нарушителей — компании, которые десятилетиями уклоняются от ответственности. Например, некоторые из них получали предупреждения от надзорных органов более 70 раз, но продолжают поставлять в сети продукцию с трансглютаминазой — ферментом, запрещённым в РФ с 2020 года.

Что говорят в торговых сетях

В торговых сетях уверяют, что пристально следят за качеством поступающей к ним продукции Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Какими бы недобросовестными не были поставщики — фальсификат люди покупают на полках магазинов. Корреспондент НГС отправлял запросы в несколько крупных торговых сетей, но ответы прислали только представители двух — «Мария-Ра» и X5 Group — компании, управляющей торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата».

В «Марии-Ра» на конкретные вопросы редакции не ответили, указав только, что сеть работает с проверенными поставщиками и проверяет продукцию в соответствии с требованиями законодательства.

«Сотрудники магазинов проходят все необходимые виды инструктажа с целью недопущения реализации товаров фальсифицированного происхождения», — сообщили в «Марии-Ра».

В X5 Group редакции NGS.RU ответили, что компания тесно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами, госорганами, профильными продуктовыми союзами и ассоциациями такими, как Союзмолоко, Рыбный союз и другие, а также аккредитованными лабораториями для использования передовых методик выявления фальсификации продукции.

«При выявлении признаков фальсифицированной продукции при вводе в ассортимент поставщик не допускается к вводу. При обнаружении такой продукции при регулярных поставках, партии товара с выявленными отклонениями изымаются с полок, поставщику выставляется штраф и создается запрос о проведении расследования и корректирующих мерах. Повторные нарушения ведут к блокировке поставок и внесении в черный список. При поступлении предписания от Роспотребнадзора и Россельхознадзора в адрес сети товар безоговорочно снимается с полок», — ответили в X5 Group.

«Цена честности — цена бизнеса»

В попадании фальсификата на полки российских магазинов нет ничего удивительного — его поставляют в обычных коробках с баз и молокозаводов, как и качественную продукцию. Об этом рассказал бывший замминистра сельского хозяйства РФ и доктор экономических наук Леонид Холод.

«Сейчас же торговля не такая, как была раньше, когда корова рядом стоит, ты надоил и тут же продал. Либо какая-то лавка фермерская, где неподалеку в течение дня привозят и в течение дня продают. Сейчас торговля долгая. Понятно, что в продукты могут добавлять какие-нибудь стабилизаторы и так далее для того, чтобы они были хранимыми. Но это не значит, что кроме них в продукте не должно быть ничего», — отметил собеседник НГС.

По словам Леонида Холода, основная причина наличия фальсификата на полках магазинов — экономическая выгода производителей.

«Мало того, что там меньше дорогого молочного сырья, а больше дешевого, там же еще и уход от налогов достаточно эффективный. То есть ты делаешь левую продукцию и экономишь на ней. И уже в итоге трудно различить, где ты нарвешься на фальсификат, потому что он хорошо сделан на самом деле. Да и потом, если часто пользоваться фальсификатом, то ты будешь думать, что это нормальный молочный вкус. Поэтому там экономический интерес огромный. И самое страшное, что часто контрафактщики формируют среднюю цену на рынке», — объяснил специалист.

Леонид Холод считает, что производители фальсификата создают проблемы для честных предпринимателей и нормальной конкуренции, так как производить качественный товар дороже и сложнее.

«Появляется честный производитель, который говорит: „Я не буду фальшивить никогда“. Ему говорят: „Ну не фальшивь, ради бога, но ты очень скоро вылетишь в трубу“. Цена честности в этом случае будет ценой его бизнеса», — сказал собеседник.

По словам Леонида Холода, около 25% продукции на полках магазинов — это фальсификат, но это значение может быть и значительно выше.

Такого же мнения придерживается и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, продукция добросовестных производителей действительно стоит дороже, поэтому они проигрывают конкуренцию фальсификату. По его словам, большую роль здесь играют и ритейлеры.

«Ритейлерам зачем продукция, которая не продается и просто занимает место на складе и в итоге портится? Люди покупают продукты, которые дешевле, то есть, как правило, фальсификат. Иногда ритейлеры такие условия ставят при закупках, что честный производитель просто не сможет их выиграть», — объяснил НГС Павел Шапкин.

Кто виноват и что делать

По словам экспертов, сейчас в России нет отработанного механизма борьбы с фальсификатом — недобросовестные производители в основном отделываются предупреждениями Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











С обилием фальсификата необходимо бороться, но сейчас законодательство это практически никак не регулирует. По словам Леонида Холода, если после употребления некачественной продукции человек не заболел и не умер, то производителю ничего не грозит.

«У нас уголовная ответственность наступит только в случае смерти или причинения серьезного вреда здоровью. Если этого не произошло, то производитель фальсификата фактически не понесет никакой ответственности. Так быть не должно — это нужно отрегулировать», — выразил мнение Леонид Холод.

Кроме того, по словам специалиста, продажу фальсификата можно приравнять к уголовной статье «Мошенничество», так как потребителя вводят в заблуждение.

«Если вы купили телевизор в магазине, а вам продали просто коробку из-под него — это мошенничество? Тогда почему, если вам продали пальмовый маргарин вместо масла — это не мошенничество?» — задался вопросом собеседник NGS.RU.

Павел Шапкин, в свою очередь, рассказал, что 86% выявленных нарушений в области фальсификата заканчиваются предупреждениями — производители даже не получают никаких штрафов.

«Производители ничего не боятся. Я считаю, что, если выявлен фальсификат — нужно приостанавливать работу производителя на 90 дней — до устранения нарушений. Кроме того, нужно моментально блокировать всю партию товара — смотреть на дату производства и изымать продукцию за этот, за предыдущий и за последующий дни», — сказал Павел Шапкин.