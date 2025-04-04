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Экономика Стоимость мяса и хлеба резко вырастет: что будет с ценами на продукты в ближайшее время

Стоимость мяса и хлеба резко вырастет: что будет с ценами на продукты в ближайшее время

Инфляция и проблемы с урожаем давят на ценники в магазинах

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30 комментариев
Рост цен в России пока не удалось сдержать | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUРост цен в России пока не удалось сдержать | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Рост цен в России пока не удалось сдержать

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Инфляция в России остается высокой, несмотря на действия Центробанка по ее снижению. По данным ЦБ, показатель находится на уровне 10,2%. Текущая ситуация сказывается на ценах на основные продукты питания. Ожидается, что их стоимость продолжит расти в ближайшее время. В большей степени инфляция ударит по мясу и хлебу. Подробнее о том, каких сюрпризов стоит ожидать на полках магазинов, — в нашем материале.

По прогнозу финансового консультанта, главного эксперта Академии личных финансов Татьяны Волковой, наибольшие изменения коснутся цен на хлебобулочные и кондитерские изделия. Они подорожают на 10–15%. Уже сейчас их стоимость, по данным Росстата, составляет 106,1 рубля за кг. Также значительный рост цен ожидается на свинину и говядину — 10–12%. Сейчас за них придется заплатить 370,48 за кг и 613,3 рубля за кг соответственно.

Также ожидается сезонный подъем цен на овощи, но их цена снизится с появлением первого урожая. Однако удорожание не должно затронуть самые ходовые продукты из данной категории — картофель, морковь и яблоки.

Эксперт также не исключает, что в ближайшее время могут вырасти цены на сахар из-за снижения поставок из Бразилии, на рис — из-за неблагоприятных условий для урожая, сладких напитков — из-за повышения акцизов, а также молочных продуктов.

По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России с начала января 2025 года пшеничный хлеб подорожал на 4%, ржано-пшеничный — на 3,5%, ржаной — на 4,2%.

«Весной рост цен продолжится в среднем на 10–12%, связано это будет с изменением себестоимости продукции из-за роста стоимости кредитов, сырья, складской и транспортной логистики, увеличения налоговой нагрузки и дефицита кадров», — объяснил Городским медиа экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Рост цен на молочные продукты, по данным экономиста, связан с удорожанием себестоимости производства. Молоко подорожало с начала января на 3,8% до 93,6 рубля за литр, творог — на 4,6% до 467,7 рубля за кг, сметана — на 2,7% до 350,3 рубля за кг.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Мясо Молоко Хлеб Цены Инфляция
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Комментарии
30
Гость
8 часов
В телевизоре рассказывают про трудные времена в России, враги со всех сторон, кругом иноагенты, СВ0 опять же идёт четвёртый год, изоляция, непревывный рост цен, Отечество в опасности, а в список Forbes попали 15 новых миллиардеров из России. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Просьба онеститсь к этому с пониманием.
Гость
8 часов
Статьи про рост цен каджый день да через день. Что-то только роста зарплат не наблюдается у простых работяг, зарплаты стоят как вкопанные с 2014 года. Это рывок или провыв?
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