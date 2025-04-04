Стоимость мяса и хлеба резко вырастет: что будет с ценами на продукты в ближайшее время

Рост цен в России пока не удалось сдержать Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Инфляция в России остается высокой, несмотря на действия Центробанка по ее снижению. По данным ЦБ, показатель находится на уровне 10,2%. Текущая ситуация сказывается на ценах на основные продукты питания. Ожидается, что их стоимость продолжит расти в ближайшее время. В большей степени инфляция ударит по мясу и хлебу. Подробнее о том, каких сюрпризов стоит ожидать на полках магазинов, — в нашем материале.

По прогнозу финансового консультанта, главного эксперта Академии личных финансов Татьяны Волковой, наибольшие изменения коснутся цен на хлебобулочные и кондитерские изделия. Они подорожают на 10–15%. Уже сейчас их стоимость, по данным Росстата, составляет 106,1 рубля за кг. Также значительный рост цен ожидается на свинину и говядину — 10–12%. Сейчас за них придется заплатить 370,48 за кг и 613,3 рубля за кг соответственно.

Также ожидается сезонный подъем цен на овощи, но их цена снизится с появлением первого урожая. Однако удорожание не должно затронуть самые ходовые продукты из данной категории — картофель, морковь и яблоки.

Эксперт также не исключает, что в ближайшее время могут вырасти цены на сахар из-за снижения поставок из Бразилии, на рис — из-за неблагоприятных условий для урожая, сладких напитков — из-за повышения акцизов, а также молочных продуктов.

По данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России с начала января 2025 года пшеничный хлеб подорожал на 4%, ржано-пшеничный — на 3,5%, ржаной — на 4,2%.

«Весной рост цен продолжится в среднем на 10–12%, связано это будет с изменением себестоимости продукции из-за роста стоимости кредитов, сырья, складской и транспортной логистики, увеличения налоговой нагрузки и дефицита кадров», — объяснил Городским медиа экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.