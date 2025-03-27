Первая иностранная компания возвращается в Россию

Компания вновь сможет продолжать работу в России Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Компания Ariston Holding N.V. официально объявила о возвращении в Россию. Она восстановила контроль над своим российским подразделением ООО «Аристон Термо Рус». Об этом говорится в опубликованном заявлении Ariston Group.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственного инвестирования и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании. Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить наше наследие в стране», — заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

Ariston — итальянский бренд, производящий бытовые электрические приборы, включая оборудование для отопления и горячего водоснабжения. Он покинул Россию из-за западных санкций.