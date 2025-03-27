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Экономика Первая иностранная компания возвращается в Россию

Первая иностранная компания возвращается в Россию

Она объявила, что продолжит соблюдать санкции

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2 комментария
Компания вновь сможет продолжать работу в России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUКомпания вновь сможет продолжать работу в России | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Компания вновь сможет продолжать работу в России

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Компания Ariston Holding N.V. официально объявила о возвращении в Россию. Она восстановила контроль над своим российским подразделением ООО «Аристон Термо Рус». Об этом говорится в опубликованном заявлении Ariston Group.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственного инвестирования и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании. Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции, и продолжить наше наследие в стране», — заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

Ariston — итальянский бренд, производящий бытовые электрические приборы, включая оборудование для отопления и горячего водоснабжения. Он покинул Россию из-за западных санкций.

Год назад 100% долей российского подразделения Ariston перешли в управление «Газпром бытовые системы». 26 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин отменил решение о передаче российской дочки Ariston во временное управление компании «Газпром бытовые системы».

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Ariston Техника Санкции Экономика Иностранные бренды
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Комментарии
2
Гость
1 час
Ура , вот так , мы вытерпели , опять все блага мира к нам вернутся и мы будим ими пользоваться
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