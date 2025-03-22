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Экономика Соцфонд объяснил, как получать на пенсии 100 000 рублей

Соцфонд объяснил, как получать на пенсии 100 000 рублей

Особое внимание стоит обратить на пенсионные баллы

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2 комментария
В Соцфонде назвали три варианта, которые помогут увеличить пенсию россиянам | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВ Соцфонде назвали три варианта, которые помогут увеличить пенсию россиянам | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В Соцфонде назвали три варианта, которые помогут увеличить пенсию россиянам

Источник:

Россияне могут увеличить собственную пенсию до 100 тысяч рублей. О том, как это сделать, рассказали в Соцфонде.

Сейчас за год можно получить максимум десять пенсионных баллов. Чтобы обеспечить такой уровень баллов, необходимо получать не менее 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Всё, что превышает эту сумму, не будет учитываться при расчете пенсии.

Кроме того, важно количество и самих пенсионных баллов. Один из них в настоящее время составляет 145,69 рубля. Чтобы получать пенсию в размере 100 тысяч рублей, необходимо набрать не менее 625 баллов. А вот для этого потребуется отработать не менее 62,5 года.

Существует еще несколько вариантов, которые помогут увеличить количество пенсионных баллов в два раза. Например, если гражданин обратится за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а спустя восемь лет. Еще дополнительные баллы могут принести военная служба, уход за ребенком до 1,5 года, инвалидность первой группы, наличие ребенка-инвалида или возраст старше 80 лет, передает РИА Новости.

Многие россияне опасаются, что после выхода на пенсию их привычный уровень дохода значительно снизится. Городские медиа провели расчеты и выяснили, сколько нужно зарабатывать, чтобы гарантированно получать 50 000 рублей в месяц на пенсии. Об этом мы подробно рассказали в отдельном материале.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
63 года стажа? вампиры одобряют.
Гость
1 час
Пэнсии братских народов позволяют жить атлично и бэзбэдно 🌙💰
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