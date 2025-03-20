Раскрыта выручка VK за прошлый год

В 2024 году пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK по сравнению с 2023-м Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Стало известно, сколько заработал VK за 2024 год. Компания раскрыла выручку и назвала основные источники ее роста.



В пресс-службе платформы сообщили, что VK в прошлом году заработал на 23% больше по сравнению с 2023-м. В итоге выручка составила 147,6 млрд рублей. Наибольший рост показали доходы от онлайн-рекламы — они увеличились на 20%. 96,1 млрд рублей.

— Выручка VK Tech увеличилась на 42% год к году до 13,6 млрд рублей, а выручка образовательных сервисов для детей выросла на 83%, до 6,3 млрд рублей — уточнили в компании.