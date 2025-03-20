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Экономика Раскрыта выручка VK за прошлый год

Раскрыта выручка VK за прошлый год

Платформа озвучила финансовые показатели по итогам 2024-го

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1 комментарий
В 2024 году пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK по сравнению с 2023-м | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ 2024 году пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK по сравнению с 2023-м | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В 2024 году пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK по сравнению с 2023-м

Источник:

Стало известно, сколько заработал VK за 2024 год. Компания раскрыла выручку и назвала основные источники ее роста.

В пресс-службе платформы сообщили, что VK в прошлом году заработал на 23% больше по сравнению с 2023-м. В итоге выручка составила 147,6 млрд рублей. Наибольший рост показали доходы от онлайн-рекламы — они увеличились на 20%. 96,1 млрд рублей.

— Выручка VK Tech увеличилась на 42% год к году до 13,6 млрд рублей, а выручка образовательных сервисов для детей выросла на 83%, до 6,3 млрд рублей — уточнили в компании.

В 2024 году пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK по сравнению с предыдущим годом. Показатель time spent составил в среднем 4,4 млрд минут в день. На конец 2024 года совокупное время в сутки, которое зрители проводили за просмотром в «VK Видео», выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Комментарии
1
Инженер1
7 часов
По поводу интересов видео - буууэээ....
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